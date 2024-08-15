Эльвира Чепарева превзошла мировой рекорд в спортивной ходьбе на 10 000 м

Теги спортивная ходьба сборная России жен рекорды чемпионат России Эльвира Чепарева (Хасанова) Легкая атлетика

Эльвира Чепарева показала результат выше мирового рекорда в ходьбе на 10 000 м.

Чепарева (в девичестве Хасанова) на чемпионате России в Екатеринбурге преодолела дистанцию за 40 минут 59,93 секунды. 

Дисциплина не является олимпийской. Ранее рекорд на ней принадлежал россиянке Надежде Ряшкиной (41.56,23) и был установлен в июле 1990 года в Сиэтле. 

Результаты в спортивной ходьбе на российских турнирах не ратифицируются из-за отсутствия на соревнованиях международных судей.

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27 комментариев
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Я пробежать не смогу быстрее
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Результаты в спортивной ходьбе на российских турнирах не ратифицируются --- То есть туфта
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Мировая рекордсменка на неолимпийской дистанции. Ну или "победительница олимпийской чемпионки в ходьбе (в случае признания дисциплины олимпийской)"

Сколько можно интересных титулов придумать!
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Ответ no cry
Это что получается - еще одна победительница олимпийского чемпиона у нас?
Сказано же - дисциплина не является олимпийской.
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Молодец. Надеюсь потом не выяснится, что она с мэтром ходьбы Чегиным тренируется.
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Помню как все гордились Каниськиной, Кирдяпкиным и прочими ходоками. Потом вскрылась правда с поголовным допингом всей этой школы и пожизненным отстранением тренера.
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Это что получается - еще одна победительница олимпийского чемпиона у нас?
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Я на роликах еле из 40 минут выезжаю, а она пешком! Это как же они так ногами перебирают, а?!
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То есть рекорд висел 34 года, а тут сразу с него сняла минуту? Так не бывает, либо ходят раз в 10 лет
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Дата предыдущего рекорда наводит на нехорошие мысли
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Молодец !
Была бы дисциплина олимпийской - заработала бы 2 ляма.
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Ответ Больное животное
почти на 20 минут быстрее чем я бегом)))
Так и она бегом.
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Походу дед Витя новый ядерный допинг им привез, другой версии у меня нету -))) Я за 40 минут пятерку км по парку быстрым шагом проходил.
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Ответ abacus cp
Так и она бегом.
не выкупаю шутку
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Ответ Железная Леди
интересно, зассчитываются ли такие рекорды на мировом уровне?
не могу удалить, жаль.
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Ответ Ебздрогыч
Мировая рекордсменка на неолимпийской дистанции. Ну или "победительница олимпийской чемпионки в ходьбе (в случае признания дисциплины олимпийской)" Сколько можно интересных титулов придумать!
Первый титул, который вы ей дали действительный все же
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Ответ Ебздрогыч
Мировая рекордсменка на неолимпийской дистанции. Ну или "победительница олимпийской чемпионки в ходьбе (в случае признания дисциплины олимпийской)" Сколько можно интересных титулов придумать!
Раскрою тебе тайну - есть мировые рекорды на соревнованиях, которые не являются частью Олимпиады
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А видео ббудет?
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целую.чогин
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Красава!!!
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интересно, зассчитываются ли такие рекорды на мировом уровне?
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Признать победителем олимпийского чемпиона, дать пожизненный запас гречки и сертификат на колоноскопию
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