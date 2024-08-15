Эльвира Чепарева превзошла мировой рекорд в спортивной ходьбе на 10 000 м

Эльвира Чепарева показала результат выше мирового рекорда в ходьбе на 10 000 м.

Чепарева (в девичестве Хасанова) на чемпионате России в Екатеринбурге преодолела дистанцию за 40 минут 59,93 секунды.

Дисциплина не является олимпийской. Ранее рекорд на ней принадлежал россиянке Надежде Ряшкиной (41.56,23) и был установлен в июле 1990 года в Сиэтле.

Результаты в спортивной ходьбе на российских турнирах не ратифицируются из-за отсутствия на соревнованиях международных судей.

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