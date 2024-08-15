Белорусские спортсмены показали лучшие результаты в трех видах из семи на чемпионате России по легкой атлетике
В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по легкой атлетике.
В соревнованиях принимают участие российские и белорусские спортсмены. Результаты белорусов идут в зачет серии «Королева спорта».
Чемпионат России (Финал серии «Королева спорта»)
Екатеринбург
Женщины
100 м
1. Юлия Караваева – 11,14
2. Наталья Комбарова – 11,36
3. Янина Луценко (Беларусь) – 11,36
4. Виктория Максимова – 11,56
5000 м
1. Светлана Аплачкина – 15.18,81
2. Ольга Вовк – 15.19,15
3. Любовь Дубровская – 15.19,88
10 000
19:10 мск
Копье
1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 61,27
2. Валерия Путилина – 58,54
3. Элла Кузнецова – 57,66
4. Александра Перова – 56,98
Ядро
1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,63
2. Екатерина Бурмистрова – 16,87
3. Снежана Трофимец – 16,86
4. Алена Гордеева – 16,78
Мужчины
100 м
1. Константин Крылов – 10,31
2. Данила Тен – 10,37
3. Иван Афонин – 10,45
5000 м
1. Владимир Никитин – 13.37,55
2. Евгений Рыбаков – 13.44,48
3. Анатолий Рыбаков – 13.44,81
Ядро
1. Олег Томашевич (Беларусь) – 21,13
2. Евгений Бриги – 19,71
3. Александр Лесной – 19,56
4. Максим Афонин – 19,49
На 5000 победительница не прошла бы в финал ОИ
И так далее