Белорусские спортсмены показали лучшие результаты в трех видах из семи на чемпионате России по легкой атлетике

Теги сборная России сборная России жен результаты Сборная Беларуси сборная Беларуси жен чемпионат России Анатолий Рыбаков Евгений Рыбаков Александр Лесной Алина Прокопьева Владимир Никитин Алена Дубицкая Татьяна Холодович Алена Гордеева Светлана Аплачкина Ольга Вовк Валерия Путилина Снежана Трофимец Екатерина Бурмистрова Виктория Максимова Наталья Комбарова Данила Тен Константин Крылов Любовь Дубровская Юлия Караваева Легкая атлетика

В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по легкой атлетике.

В соревнованиях принимают участие российские и белорусские спортсмены. Результаты белорусов идут в зачет серии «Королева спорта».

Чемпионат России (Финал серии «Королева спорта»)

Екатеринбург

Женщины

100 м

1. Юлия Караваева – 11,14 

2. Наталья Комбарова – 11,36

3. Янина Луценко (Беларусь) – 11,36

4. Виктория Максимова – 11,56

5000 м

1. Светлана Аплачкина – 15.18,81

2. Ольга Вовк – 15.19,15

3. Любовь Дубровская – 15.19,88

10 000 

19:10 мск

Копье

1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 61,27

2. Валерия Путилина – 58,54

3. Элла Кузнецова – 57,66

4. Александра Перова – 56,98

Ядро 

1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,63

2. Екатерина Бурмистрова – 16,87

3. Снежана Трофимец – 16,86

4. Алена Гордеева – 16,78

Мужчины

100 м

1. Константин Крылов – 10,31

2. Данила Тен – 10,37

3. Иван Афонин – 10,45

5000 м

1. Владимир Никитин – 13.37,55

2. Евгений Рыбаков – 13.44,48

3. Анатолий Рыбаков – 13.44,81

Ядро 

1. Олег Томашевич (Беларусь) – 21,13

2. Евгений Бриги – 19,71

3. Александр Лесной – 19,56

4. Максим Афонин – 19,49

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13 комментариев
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100м женщины победительница не прошла бы в финал ОИ 2024
На 5000 победительница не прошла бы в финал ОИ
И так далее
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В силовых видах спорта. Коня на скаку остановят...
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Ну кроме мужского ядра, остальные результаты посредственные
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Молодцы беларусы !
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Жыве Беларусь!
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Результаты слабые. Дело даже не в том, что сильно не дотягивают до мировых. А то, что сами эти же люди могут гораздо лучше. Единственно порадовала Караваева. Сбросить десятую с личника на 100 м - это круто. Ещё пара таких забегов и из 11 выбежит.
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Ну вот она - конкуренция
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Ржака. Просто ржака.
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Интересно, а вот зачем мужчины бегают 100 метров? Чтобы медали получать на общероссийских соревнованиях? Каждый из них, ЗАВЕДОМО, не способен попасть в финальный забег олипмпиады. Про девушек, тоже самое.
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беларусы толкают, россиане бегают
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В толкании ядра Евгений Бриги на ОИ в Париже занял бы третье место... среди женщин)))))
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Ответ Александр Османов
Интересно, а вот зачем мужчины бегают 100 метров? Чтобы медали получать на общероссийских соревнованиях? Каждый из них, ЗАВЕДОМО, не способен попасть в финальный забег олипмпиады. Про девушек, тоже самое.
А зачем наши футболисты играют?
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