Белорусские спортсмены показали лучшие результаты в трех видах из семи на чемпионате России по легкой атлетике

В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по легкой атлетике.

В соревнованиях принимают участие российские и белорусские спортсмены. Результаты белорусов идут в зачет серии «Королева спорта».

Чемпионат России (Финал серии «Королева спорта»)

Екатеринбург

Женщины

100 м

1. Юлия Караваева – 11,14

2. Наталья Комбарова – 11,36

3. Янина Луценко (Беларусь) – 11,36

4. Виктория Максимова – 11,56

5000 м

1. Светлана Аплачкина – 15.18,81

2. Ольга Вовк – 15.19,15

3. Любовь Дубровская – 15.19,88

10 000

19:10 мск

Копье

1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 61,27

2. Валерия Путилина – 58,54

3. Элла Кузнецова – 57,66

4. Александра Перова – 56,98

Ядро

1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,63

2. Екатерина Бурмистрова – 16,87

3. Снежана Трофимец – 16,86

4. – 16,78

Мужчины

100 м

1. – 10,31

2. Данила Тен – 10,37

3. Иван Афонин – 10,45

5000 м

1. Владимир Никитин – 13.37,55

2. – 13.44,48

3. – 13.44,81

Ядро

1. Олег Томашевич (Беларусь) – 21,13

2. Евгений Бриги – 19,71

3. – 19,56

4. Максим Афонин – 19,49