Шубенков, Лысенко, Иванюк, Макаренко и Кнороз выступят за сборную России на Играх БРИКС, Ласицкене – вне заявки

Теги Бег спортивная ходьба метания сборная России сборная России жен прыжки в высоту прыжки с шестом толкание ядра Сергей Шубенков Мария Ласицкене Илья Иванюк Данил Лысенко Валерий Пронкин Эльвира Чепарева (Хасанова) Тимур Моргунов Полина Кнороз Кристина Макаренко Снежана Трофимец Савелий Савлуков Эмилия Тангара Игры БРИКС Легкая атлетика

Стал известен состав сборной России по легкой атлетике на Игры БРИКС.

Соревнования пройдут с 12 по 23 июня в Казани. Команду представят Данил Лысенко, Илья Иванюк (оба – прыжки в высоту), Полина Кнороз, Тимур Моргунов (оба – прыжки с шестом) Кристина Макаренко (бег на 100 м), Сергей Шубенков (110 м с/б), Савелий Савлуков (400 м), Эмилия Тангара (400 м с/б), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Снежана Трофимец (толкание ядра), Валерий Пронкин (метание молота).

В заявку не попала олимпийская чемпионка Мария Ласицкене (прыжки в высоту), в мае пропустившая командный чемпионат России из-за травмы.

Полный состав опубликован на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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