Шубенков, Лысенко, Иванюк, Макаренко и Кнороз выступят за сборную России на Играх БРИКС, Ласицкене – вне заявки

Стал известен состав сборной России по легкой атлетике на Игры БРИКС.

Соревнования пройдут с 12 по 23 июня в Казани. Команду представят Данил Лысенко, Илья Иванюк (оба – прыжки в высоту), Полина Кнороз, Тимур Моргунов (оба – прыжки с шестом) Кристина Макаренко (бег на 100 м), Сергей Шубенков (110 м с/б), Савелий Савлуков (400 м), Эмилия Тангара (400 м с/б), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Снежана Трофимец (толкание ядра), Валерий Пронкин (метание молота).

В заявку не попала олимпийская чемпионка Мария Ласицкене (прыжки в высоту), в мае пропустившая командный чемпионат России из-за травмы.

Полный состав опубликован на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).