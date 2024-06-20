Депутат Свищев: «Олимпиада уже не является приоритетом для французских властей. Остается надеяться, что они хоть как-то подготовились»

Теги Дмитрий Свищев Париж-2024 Легкая атлетика

Свищев сомневается, что спортсменов на Олимпиаде в Париже ждут хорошие условия.

«Было столько обещаний, власти бахвалились историей с купанием в Сене. А на выходе река также полна отходов и нечистот, страшно думать, что будет со спортсменами, которых хотят заставить по ней плыть.

У французских властей на первое место вышли выборы, и Олимпиада уже не является для них приоритетом. В такой ситуации непонятно, какого качества услугу получат приехавшие болельщики и спортсмены.

Нам остается только скрестить за них пальцы и надеяться, что французы хоть как-то подготовились», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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4 комментария
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вы что, хотите чтобы у нас было как в Париже? - процитировал он В.В. Путина и зачем-то зиганул.
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Кажись он за наших "бомжей " переживать стал.
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Свищев: «Олимпиада уже не является приоритетом для французских властей. --- Приоритетом французских властей являются избиратели. Там вам не тут - сейчас вот проголосуют за других и текущие повылетают со своих мест в парламенте.
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