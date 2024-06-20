Свищев о фото Садулаева на сайте МОК: «Наглость и лицемерие. Не пускают нашего лидера, но пользуются его образом для раскрутки уже никому не интересного турнира»
Свищев назвал лицемерием размещение фото Садулаева на сайте МОК.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разместил фото Абдулрашида Садулаева на обложке соревнований по борьбе к Олимпиаде-2024. Россиянин не допущен к Играм
«Самая настоящая наглость и лицемерие. Не пускают нашего лидера, но при этом пользуются его образом для раскрутки уже никому не интересного турнира.
Не исключаю, что Садулаев может подать на них в суд за использование собственного образа в коммерческих целях. Это может вполне стать и прецедентом.
Но мы уже понимаем, что МОК просто не следит за контентом. То баннер с Еленой Исинбаевой сделали, теперь вот используют Садулаева», – сказал глава комитета Госдумы по спорту.