Свищев о фото Садулаева на сайте МОК: «Наглость и лицемерие. Не пускают нашего лидера, но пользуются его образом для раскрутки уже никому не интересного турнира»

Теги МОК вольная борьба сборная России по борьбе Дмитрий Свищев Париж-2024 Абдулрашид Садулаев ТАСС Борьба

Свищев назвал лицемерием размещение фото Садулаева на сайте МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разместил фото Абдулрашида Садулаева на обложке соревнований по борьбе к Олимпиаде-2024. Россиянин не допущен к Играм

«Самая настоящая наглость и лицемерие. Не пускают нашего лидера, но при этом пользуются его образом для раскрутки уже никому не интересного турнира.

Не исключаю, что Садулаев может подать на них в суд за использование собственного образа в коммерческих целях. Это может вполне стать и прецедентом.

Но мы уже понимаем, что МОК просто не следит за контентом. То баннер с Еленой Исинбаевой сделали, теперь вот используют Садулаева», – сказал глава комитета Госдумы по спорту. 

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Удаляют Медведеву - наглость и лицемерие. Оставляют Садулаева - наглость и лицемерие
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