МОК о баннере с Исинбаевой в Париже: «Плакат, распространенный в российских СМИ, относится к рекламной кампании, запущенной в 2020 году»

Теги Елена Исинбаева МОК Париж-2024 Легкая атлетика

МОК высказался по поводу плакатов с Еленой Исинбаевой в Париже.

Ранее в соцсетях появилось фото баннера к Олимпийским играм-2024 в Париже. На нем изображена двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева с российским флагом.

«Плакат, изображенный и распространенный в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация», – заявили в МОК.

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23 комментария
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Этот плакат уволился 4 года назад
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типа та Исинбаева - совсем не нынешняя? Боже, какой же бред и сюр вокруг
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прогрессивная европа! плакаты задним числом увольнять надо уметь
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Ответ Carasa
Этот плакат уволился 4 года назад
Так, но погодите. В заявлении МОК сказано, что это рекламная кампания была запущена 3 года назад. А вот прямого указания, что именно плакат висел три года назад (и уже уволен), нет.
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Ответ Ебздрогыч
Для плаката она гражданка Монако, так что все норм
Ну вообще гражданка 🇷🇺🇷🇺
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То есть, в 2020 году, когда нас уже повсюду отстраняли за допинг и не давали выступать с флагом такой баннер выгдядел нормально?)
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Конов, у нас отмена😏
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я не я, попа не моя.
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Однако три дня понадобилось на поиск))
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Найди 10 отличий.
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Сразу нашли и печатные свидетельства что плакат 2021-22 годов, но Конову нужен был хайп
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Ответ Железная Леди
Плакат, распространеный в российских СМИ. В др.СМИего нет?
а кому он нужен кроме россми?
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Ответ Торт Спартак
То есть, в 2020 году, когда нас уже повсюду отстраняли за допинг и не давали выступать с флагом такой баннер выгдядел нормально?)
а вам рассказывают про русофобию до 2022 )
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так в легкой атлетике же еще с 16 года санкции к России
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#этодругое
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Плакат, распространеный в российских СМИ. В др.СМИего нет?
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МОК: упс....
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Что теперь скажут Тарасова и Ко?
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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