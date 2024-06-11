МОК о баннере с Исинбаевой в Париже: «Плакат, распространенный в российских СМИ, относится к рекламной кампании, запущенной в 2020 году»

МОК высказался по поводу плакатов с Еленой Исинбаевой в Париже.

Ранее в соцсетях появилось фото баннера к Олимпийским играм-2024 в . На нем изображена двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом с российским флагом.

«Плакат, изображенный и распространенный в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация», – заявили в .