Тарасова о баннере с Исинбаевой в Париже: «Это огромная реклама РФ, российского спорта. Потому что спорт без русских – это просто смешно»

Теги Татьяна Тарасова Елена Исинбаева сборная России жен Олимпийская сборная России прыжки с шестом Париж-2024 Фигурное катание

Тарасова назвала баннер с Исинбаевой в Париже рекламой российского спорта.

Ранее в соцсетях появилось фото баннера к Олимпийским играм-2024 в Париже. На нем изображена двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева с российским флагом.

«Они выставляют эту фотографию, говоря о том, что смотрите: это Олимпийские игры и это русские. И все знают, что она русская. Все понимают, что это Исинбаева, и, на мой взгляд, это огромная реклама РФ, российского спорта.

Потому что без русских спорт – это просто смешно, мы были, есть и будем. И вот они показывают нам, что когда надо, они таким образом рекламируют Олимпийские игры.

Когда они уберут этот баннер? Может, им не подсказывать, как я говорю? Тогда они его долго продержат. Это первая главная реклама Олимпийских игр – и с русскими», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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10 комментариев
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А Тарасова сама-то видела рекламу, что так радуется?
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Видимо пока просто не поняли-чья там задница на плакате
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Некоторое время назад Исинбаева была не русская, а теперь стала русской. Вы уже определитесь.
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Это реклама Исинбаевой
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Зад Исинбаевой- это реклама нашего спорта!
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Потом скажут, что наш спецагент достиг поставленных целей)
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Языком молотить не мешки ворочать 🫤🫤🫤
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Задница Исинбаевой на плакате - не самая мощная реклама.
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