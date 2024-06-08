Тарасова о баннере с Исинбаевой в Париже: «Это огромная реклама РФ, российского спорта. Потому что спорт без русских – это просто смешно»

Тарасова назвала баннер с Исинбаевой в Париже рекламой российского спорта.

Ранее в соцсетях появилось фото баннера к Олимпийским играм-2024 в Париже. На нем изображена двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева с российским флагом.

«Они выставляют эту фотографию, говоря о том, что смотрите: это Олимпийские игры и это русские. И все знают, что она русская. Все понимают, что это Исинбаева, и, на мой взгляд, это огромная реклама РФ, российского спорта.

Потому что без русских спорт – это просто смешно, мы были, есть и будем. И вот они показывают нам, что когда надо, они таким образом рекламируют Олимпийские игры.

Когда они уберут этот баннер? Может, им не подсказывать, как я говорю? Тогда они его долго продержат. Это первая главная реклама Олимпийских игр – и с русскими», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.