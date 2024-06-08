Михаил Мамиашвили: «Реклама Исинбаевой с российским флагом – прекрасно. Путь запретов отвергает большинство мирового сообщества»

Михаил Мамиашвили оценил появление баннера с Еленой Исинбаевой во Франции.

Ранее в соцсетях опубликовали фото баннера к Олимпийским играм-2024 в Париже. На нем изображена двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева с российским флагом.

«Размещение рекламы Исинбаевой с российским флагом – прекрасно. С каким она еще должна быть флагом? Европейским что ли?! Всегда считал, что в Европе и США есть одурманенные и запуганные люди, но подавляющее большинство – люди доброй воли, которые придерживаются общечеловеческих принципов.

На любой площадке существует свой мир с особенными отношениями и традициями. Вмешиваться и использовать такое благородное дело как спорт, в том числе олимпийский… Путь запретов и ограничений категорически отвергает большинство мирового сообщества. Нам нужно просто быть сильными. Негативное отношение сформировано не внутри спортивного сообщества, а отдельно взятыми политиками.

Позицию по поводу великой спортсменки Исинбаевой высказал давно и она не поменялась. Если говорить про отношение к нашим спортсменам, то оно было и остается положительным. Но пока мировое спортивное сообщество не справляется с повесткой, сформированной политиками. Им удается навязать символы, которые разрушают и разделяют нас. Тут даже уже речь не о двойных стандартах, они просто рушатся.

Мы также хорошо относимся – дружим, общаемся, совместно тренируемся. Правда, под жесточайшим давлением: пока под угрозой дисквалификации и других мер там запрещают посещать наши соревнования по борьбе», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.