В Париже появилась реклама Олимпийских игр с Еленой Исинбаевой и российским флагом

Во Франции заметили рекламу ОИ-2024 с Еленой Исинбаевой и российским флагом.

Фото опубликовал замгенпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом. На постере изображен момент после завоевания ею золота на Играх в Пекине в 2008 году.

На Олимпиаде в Париже российские спортсмены смогут выступить только как индивидуальные нейтральные атлеты. Демонстрация официальной символики России запрещена.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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