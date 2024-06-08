В Париже появилась реклама Олимпийских игр с Еленой Исинбаевой и российским флагом

Теги Елена Исинбаева прыжки с шестом Париж-2024 Легкая атлетика

Во Франции заметили рекламу ОИ-2024 с Еленой Исинбаевой и российским флагом.

Фото опубликовал замгенпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов. 

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом. На постере изображен момент после завоевания ею золота на Играх в Пекине в 2008 году.

На Олимпиаде в Париже российские спортсмены смогут выступить только как индивидуальные нейтральные атлеты. Демонстрация официальной символики России запрещена.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре

44 комментария
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Не зря же её заслали жить в самое логово, на побережье Средиземного моря, в Монако. Вот плоды её подрывной деятельности))
Таащ майор сделала свое дело, теперь вернётся на Родину и продолжит трудиться на благо страны.
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Давайте будем точны в формулировках, это реклама с попой Елены Исинбаевой и трехцветным флагом
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Обычная ошибка горе-рекламщиков. Со спины не видно кто это. Флаг похож на французский. Позже осознают и уберут.
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Ответ Богдан
Давайте будем точны в формулировках, это реклама с попой Елены Исинбаевой и трехцветным флагом
Возможно, французским
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Ответ maximus388
Обычная ошибка горе-рекламщиков. Со спины не видно кто это. Флаг похож на французский. Позже осознают и уберут.
Сначала будут оправдываться, что это именно французский, потом найдется оригинал фото без всяких логотипов и подписей, будет скандал, рекламу уберут, виновных расстреляют у триумфальной арки)))
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Ответ shooher
Сначала будут оправдываться, что это именно французский, потом найдется оригинал фото без всяких логотипов и подписей, будет скандал, рекламу уберут, виновных расстреляют у триумфальной арки)))
Какие расстрелы на родине гильотины.
+13
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И плакаты подменили и в Сену навалили. Везде успеваем.
Скоро еще в штатах выборы....работы непочатый край.
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Ответ Might
Не зря же её заслали жить в самое логово, на побережье Средиземного моря, в Монако. Вот плоды её подрывной деятельности)) Таащ майор сделала свое дело, теперь вернётся на Родину и продолжит трудиться на благо страны.
Прошу заметить уже не майор, а сразу товариЩ Полковник!😉🙂😙
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Ответ Футбол, хоккей итд
Прошу заметить уже не майор, а сразу товариЩ Полковник!😉🙂😙
Женщина не может быть полковником. Она может быть только под полковником (с) - старый анекдот
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Лицом к российскому флагу, попой к Парижу, олимпиада в скрепах.
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А почему нет, Исинбаева по-прежнему состоит в комиссии атлетов МОК, санкций и рестрикций в её отношении не было. Выбирают на 10 лет, поэтому на этих играх спортсмены выберут вместо неё другого представителя.
До флага может и попробуют докопаться.
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Есть ощущение, что потом в каком-нибудь проверено Медиа появится информация, что это лютый фейк. В любом случае Васятке «я пришел и поднял переходы на сайте» верить нелья
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Ответ f0mk4
Но по ТВ вешают про русофобию, неужели врут?
Российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом заявила мэр города Анн Идальго во время визита в Киев, пишет Le Monde.

«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже», — резко высказалась Идальго, выразив при этом поддержку «изо всех сил» украинским спортсменам.
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https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-vendredi-01-juillet-2022-6917631

Не владею французским, что ручкой дописали на плакате?
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Ответ Заборостроитель
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-vendredi-01-juillet-2022-6917631 Не владею французским, что ручкой дописали на плакате?
Получается Конов раскопал репортаж 2022 года, молодец какой
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Ответ Nick2012
Получается Конов раскопал репортаж 2022 года, молодец какой
У департамента Сен-Дени на сайте есть такой баннер игр.
А так да, получается плакат на строительном заборе сфоткали в июле 2022 года и неизвестно сколько он там находится.
Так что, ничего странного, просто празднующая Исинбаева.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А Исинбаева ещё гражданка России или уже гражданка Франции ?
Княжество Монако это не Франция.
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Девочки-дизайнерки везде похожи🥺
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Ну и? Вон, Лещук себя в NY каждое лето рекламирует
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Единственное, чем может гордиться Конов
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среди дизайнеров и айтишников много далеких от спорта пассажиров, хоть в РФ, хоть во Франции. Выбрали фото, цвета к флагу Франции подходят, а кто это, заморачиваться не стали
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в общем это ваша цель , это наша задача, ой нет, это уууууууу, в общем это-то, что вы сказали сделать и мы это делаем!😂😂😂
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Ответ shooher
Сначала будут оправдываться, что это именно французский, потом найдется оригинал фото без всяких логотипов и подписей, будет скандал, рекламу уберут, виновных расстреляют у триумфальной арки)))
Кстати, путают не первый раз и не только они, есть примеры и у нас.
Просто меня в такие моменты всегда удивляет, почему это не обнаружили на какой-то стадии. Ведь не случайно же кликнули фото в сети и оно в виде нативной рекламы отразилось на улице.
Кто-то создавал, редактировал или утверждал, печатал и размещал. Тут уже целый придворный заговор.
Неужели это все совсем далекие люди, как от спорта, так и лишенные анализа?!
Вот вообще не жалко, если в обозримом будущем подобных "работяг" заменят нейросети.
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Ответ maximus388
Кстати, путают не первый раз и не только они, есть примеры и у нас. Просто меня в такие моменты всегда удивляет, почему это не обнаружили на какой-то стадии. Ведь не случайно же кликнули фото в сети и оно в виде нативной рекламы отразилось на улице. Кто-то создавал, редактировал или утверждал, печатал и размещал. Тут уже целый придворный заговор. Неужели это все совсем далекие люди, как от спорта, так и лишенные анализа?! Вот вообще не жалко, если в обозримом будущем подобных "работяг" заменят нейросети.
Вполне возможно, что рекламщик, который о спорте знает только, то, что такое слово существует, увидел симпатичную задницу с флагом, похожим на французский, и за 10 мин сварганил плакатик.
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А Исинбаева ещё гражданка России или уже гражданка Франции ?
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Но по ТВ вешают про русофобию, неужели врут?
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Сейчас позвонят из Киева, а из Парижа последуют извинения
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Готовили явно незнакомые со спортом люди)
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Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
И плакаты подменили и в Сену навалили. Везде успеваем. Скоро еще в штатах выборы....работы непочатый край.
😆😅😂 С юмором у Вас - порядок! 👍
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