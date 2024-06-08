В Париже появилась реклама Олимпийских игр с Еленой Исинбаевой и российским флагом
Во Франции заметили рекламу ОИ-2024 с Еленой Исинбаевой и российским флагом.
Фото опубликовал замгенпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом. На постере изображен момент после завоевания ею золота на Играх в Пекине в 2008 году.
На Олимпиаде в Париже российские спортсмены смогут выступить только как индивидуальные нейтральные атлеты. Демонстрация официальной символики России запрещена.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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До флага может и попробуют докопаться.
«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже», — резко высказалась Идальго, выразив при этом поддержку «изо всех сил» украинским спортсменам.
Не владею французским, что ручкой дописали на плакате?
А так да, получается плакат на строительном заборе сфоткали в июле 2022 года и неизвестно сколько он там находится.
Так что, ничего странного, просто празднующая Исинбаева.
Просто меня в такие моменты всегда удивляет, почему это не обнаружили на какой-то стадии. Ведь не случайно же кликнули фото в сети и оно в виде нативной рекламы отразилось на улице.
Кто-то создавал, редактировал или утверждал, печатал и размещал. Тут уже целый придворный заговор.
Неужели это все совсем далекие люди, как от спорта, так и лишенные анализа?!
Вот вообще не жалко, если в обозримом будущем подобных "работяг" заменят нейросети.