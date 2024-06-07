Михаил Дегтярев: «Дискриминация спортсменов из России – это на совести руководителей западного спорта и элит»

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев ТАСС Игры БРИКС Игры дружбы Легкая атлетика

Министр спорта РФ высказался о новых форматах спортивных соревнований.

«Дискриминация спортсменов – это на совести руководителей западного спорта и элит.

Игры БРИКС относятся к межгосударственным форматам, как ШОС, этот формат дает нам право реализовывать любые мероприятия на международном уровне.

На Игры БРИКС заявлено 93 страны. Организация, уверен, пройдет на высоком уровне, отдельное спасибо раису Татарстана Рустаму Минниханову и всему Татарстану. 

Третий формат – Игры будущего, что Россия подарила миру, фиджитал, где киберспорт впервые скрещивается с физической активностью, считаю, что это гениально, заявок масса, на десятилетия вперед.

Четвертый формат – Игры дружбы, создана организация в ОАЭ, пусть работают, мы будем только рады принять эти Игры. Я уверен, что появятся новые треки, у нас все разбираются в спорте, все знают, когда-то занимались, болели», – сказал Михаил Дегтярев. 

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9 комментариев
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" Организация, уверен, пройдет на высоком уровне " --- Чудо безграмотное, организация НАХОДИТСЯ на уровне, а ПРОХОДЯТ мероприятия.
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Игры БРИКС относятся к межгосударственным форматам --- Ха-ха-ха! Это чисто российские игры, ибо страны Брикс не заключали соглашения, не создавали оргкомитета для этих игр и не вносили взносы.
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На Игры БРИКС заявлено 93 страны --- Список этих стран мы так и не увидели.
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Вообще-то его и поставили именно вещать красивые банальности, так что не судите строго.
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В Казани много студентов из Африки и Азии. Ты будешь за Танзанию, ты - за Мадагаскар, ты - за Ирак..
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Везде одни Нью-Васюки, и на десятилетия вперед!
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Кмк, Дегтярева поставили наводить суету и имитировать бурную спортивную государеву активность. А не появится новый трек - о5 будет на совести Запада, переводить стрелки данный товарищ научился мастерски.
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"отдельное спасибо раису" --- Какой ещё Раисе?
- Нет в русском языке никаких раис - есть руководитель, глава.
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