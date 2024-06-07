Михаил Дегтярев: «Дискриминация спортсменов из России – это на совести руководителей западного спорта и элит»

Министр спорта РФ высказался о новых форматах спортивных соревнований.

«Дискриминация спортсменов – это на совести руководителей западного спорта и элит.

относятся к межгосударственным форматам, как ШОС, этот формат дает нам право реализовывать любые мероприятия на международном уровне.

На Игры БРИКС заявлено 93 страны. Организация, уверен, пройдет на высоком уровне, отдельное спасибо раису Татарстана Рустаму Минниханову и всему Татарстану.

Третий формат – Игры будущего, что Россия подарила миру, фиджитал, где киберспорт впервые скрещивается с физической активностью, считаю, что это гениально, заявок масса, на десятилетия вперед.

Четвертый формат – Игры дружбы, создана организация в ОАЭ, пусть работают, мы будем только рады принять эти Игры. Я уверен, что появятся новые треки, у нас все разбираются в спорте, все знают, когда-то занимались, болели», – сказал Михаил Дегтярев.