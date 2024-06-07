Михаил Дегтярев: «С лудоманией нужно бороться, но пока она не поборота – все деньги на спорт!»

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев ТАСС Легкая атлетика

Министр спорта пообещал разобраться с распределением денег от букмекеров в спорте.

«По поводу средств от букмекеров: хорошая история, что из тени выходит часть бизнеса, что наносила вред экономике и плохо влияла и на подрастающее поколение.

С лудоманией нужно бороться, но пока она не поборота – все деньги на спорт!

От федераций есть вопросы, как распределяются деньги.

Мы поправим распределение средств, обещаю, я в этом разберусь, мы разберемся с тем, почему одним мало, другим много, пересчитаем», – заявил Михаил Дегтярев во время сессии «Глобальные проекты российского спорта» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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37 комментариев
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Продолжим: с проституцией надо бороться, но пока она не поборота - все деньги на...
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Ответ Nosikedy
Продолжим: с проституцией надо бороться, но пока она не поборота - все деньги на...
ПМЭФ.😎😎😎😎
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Государство зарабатывает на лудомании и алкоголизме, никто с этим бороться и не собирается
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Не можешь победить лудоманию - возглавь её.
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я думаю такими темпами, мы многое поразрешать сможем. лудомания норм, талибы. мб и всякие руссады расформировать к лешему. просто на старте спрашивать? Ел че плохое? нет. Проходи! И на играх дружбы мы все мировые рекорды побьем.
ЗЫ МБ зря, а если прислушуются?
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А с гей-сауной манией нужно бороться или пусть остаются?
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Ну, это как с алкоголизмом. Зачем с ним бороться, если можно бюджет пополнять за счёт пьющих и их здоровья? Видимо такая логика?
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"Доходы российских легальных букмекеров от ставок на спорт в 2023 году выросли на 39% и составили 1,224 трлн рублей". Это только легальные буки в России, а ещё есть теневые конторы, онлайн-казино... Наркодилеры тихо курят в сторонке. Никто ни с какой лудоманией бороться не будет, это "пчелы против меда"
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Кровавые деньги, и те кто являются лицами всех этих букмекеров тоже к этому причастны
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Как удобно, что прям под этой новостью есть баннер букмекера. Удобно и понятно, можно занести денег на спорт! Не хватает только, чтобы Дегтярёв в своей речи вставил нативную рекламу ставок.
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Устал я от вас, пойду крутану спин, - добавил в конце интервью Михаил.
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МЫ поправим, МЫ разберемся, МЫ пересчитаем. По-моему, озвучкой точно таких же обещалок г-н эМДэ занимался на посту еще губера Хабаровска. Главное - в мерч Бессрочного не забывать одеваться почаще.
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"Поборота" - ну ладно Загитова, но министру не надо так говорить.
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Тут такие деньги, что кто еще поборот будет, большой вопрос. Пересчитает он. Кстати, азартные игры пытались побороть, например, еще в древней Византии, в 1350 году там запрещали игру в кости.
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Ответ Beast
Не можешь победить лудоманию - возглавь её.
Комитет по борьбе с лудоманией вынужден был покинуть офис, так как проиграл его.
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Ответ Ivan Sokolov
А с гей-сауной манией нужно бороться или пусть остаются?
Если с этим бороться, то как тогда будет происходить карьерный рост в ЛДПР?
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Пока распределение по понятиям не поборото, вот такие типы будут продолжать управлять
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Миша болван
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Свобода это рабство, незнание - сила, борьба с лудоманией - все деньги на спорт
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Главный поборун голубиный! 🤡
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На Петербургском экономическом форуме присутствовали такие персонажи как Валуев, Ротенберг и робот Фёдор…. их часто путали
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Ответ Sergey Aficionado
МЫ поправим, МЫ разберемся, МЫ пересчитаем. По-моему, озвучкой точно таких же обещалок г-н эМДэ занимался на посту еще губера Хабаровска. Главное - в мерч Бессрочного не забывать одеваться почаще.
И где их всех берут!? 🤣
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Ответ Alex Stanley
Государство зарабатывает на лудомании и алкоголизме, никто с этим бороться и не собирается
Плюс микрофинансовые организации в этой цепи, для поддержания круговорота
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Ответ Nosikedy
Продолжим: с проституцией надо бороться, но пока она не поборота - все деньги на...
Слишком жирно будет! 🤣
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поборота?
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Не понимаю логику правительства и их законов, букмекеров рекламируют по федеральным каналам, эмблемы на спорт площадках, спонсоры многих команд, но они вне закона, это как?!
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Все ясно - готовый министр спорта !
Как только начал про лудоманию - ну прям Путин на встрече с депутатами !
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"Ой, я хотел сказать, ставьте все деньги на спорт!" - добавил Дегтярев.
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Если для того чтобы бороться с лудоманией,мне придется...

Ну вы поняли)
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Все то, что сейчас творится в стране это дичайший сюр.
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