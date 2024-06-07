Михаил Дегтярев: «С лудоманией нужно бороться, но пока она не поборота – все деньги на спорт!»

Министр спорта пообещал разобраться с распределением денег от букмекеров в спорте.

«По поводу средств от букмекеров: хорошая история, что из тени выходит часть бизнеса, что наносила вред экономике и плохо влияла и на подрастающее поколение.

С лудоманией нужно бороться, но пока она не поборота – все деньги на спорт!

От федераций есть вопросы, как распределяются деньги.

Мы поправим распределение средств, обещаю, я в этом разберусь, мы разберемся с тем, почему одним мало, другим много, пересчитаем», – заявил во время сессии «Глобальные проекты российского спорта» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).