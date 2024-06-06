Михаил Дегтярев: «Из олимпийского движения мы не выходим. С той стороны многие хотят, чтобы мы хлопнули дверью, но мы этого делать не будем»
Дегтярев заявил, что Россия не собирается выходить из олимпийского движения.
«Формат, который у нас немножко в кризисе, это олимпийское движение. Мы никуда не выходим, этот трек никуда не девается.
Хотя очень многие с той стороны хотят, чтобы мы хлопнули дверью. Но мы этого делать не будем, пока они занимаются дискриминацией наших спортсменов. Эта история, подверженная влиянию извне, к сожалению.
Над «Играми дружбы» идет работа. Данный формат ждет свое развитие», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
«Холодца не будет – все жестко в интересах наших людей». Первые слова министра спорта Дегтярева
Долго доходило, долго ....
Куда идем мы с Пятачком?
Большой, большой секрет.
И не расскажем мы о нем,
О нет, и нет, и нет...