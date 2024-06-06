Михаил Дегтярев: «Из олимпийского движения мы не выходим. С той стороны многие хотят, чтобы мы хлопнули дверью, но мы этого делать не будем»

Теги Олимпийская сборная России Михаил Дегтярев ТАСС Легкая атлетика

Дегтярев заявил, что Россия не собирается выходить из олимпийского движения.

«Формат, который у нас немножко в кризисе, это олимпийское движение. Мы никуда не выходим, этот трек никуда не девается.

Хотя очень многие с той стороны хотят, чтобы мы хлопнули дверью. Но мы этого делать не будем, пока они занимаются дискриминацией наших спортсменов. Эта история, подверженная влиянию извне, к сожалению.

Над «Играми дружбы» идет работа. Данный формат ждет свое развитие», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев. 

«Холодца не будет – все жестко в интересах наших людей». Первые слова министра спорта Дегтярева

10 комментариев
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"С той стороны..." Забавно!
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Ты их - в дверь, они - в окно (с)
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Главное - не входить не в ту дверь. Хотя, после бани с Жириновским, Дегтяреву все двери открыты
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Немножко в кризисе? Вообще-то такого никогда не было, чтобы на такой период практически выпилили поколение спортсменов.
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Холодец будет?
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Скоро Париж возьмёт этот однофамилец пулемета Дегтярева
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Наконец то до "нашей стороны" дошло, что покидать МОК нельзя.
Долго доходило, долго ....
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Мы лучше хлопнем веничком
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«Ложка дёгтя в бочке мёда» ©
Куда идем мы с Пятачком?
Большой, большой секрет.
И не расскажем мы о нем,
О нет, и нет, и нет...
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Можно попробовать с чёрного входа, Миша точно дорогу знает!!!😉
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