Михаил Дегтярев: «Из олимпийского движения мы не выходим. С той стороны многие хотят, чтобы мы хлопнули дверью, но мы этого делать не будем»

Дегтярев заявил, что Россия не собирается выходить из олимпийского движения.

«Формат, который у нас немножко в кризисе, это олимпийское движение. Мы никуда не выходим, этот трек никуда не девается.

Хотя очень многие с той стороны хотят, чтобы мы хлопнули дверью. Но мы этого делать не будем, пока они занимаются дискриминацией наших спортсменов. Эта история, подверженная влиянию извне, к сожалению.

Над «Играми дружбы» идет работа. Данный формат ждет свое развитие», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Холодца не будет – все жестко в интересах наших людей». Первые слова министра спорта Дегтярева