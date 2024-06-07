Чернышенко заявил, что Россия выплатит взнос в WADA: «Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства»

Теги допинг Дмитрий Чернышенко WADA Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия выплатит членский взнос в WADA.

«В октябре 2005 года была принята Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. Ее цель – содействие предотвращению применения запрещенных препаратов на всех спортивных соревнованиях.

В 2006 году РФ ратифицировала эту конвенцию, поэтому, как и другие ее участники, обязана платить ежегодные взносы на финансирование Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях», – сказал вице-премьер РФ Чернышенко.

Ранее в Министерстве спорта заявили, что антидопинговое агентство не принимает взнос от России за 2023 год. WADA объяснило это ограничениями в мировой банковской системе.

 

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25 комментариев
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А по мне это называется " Терпилы"
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Как там обязательства перед своими гражданами? Про неувелечение пенсионного возраста? Про неизменность конституции? Про отсутсвие мобилизации?
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Никаких взносов в ВАДА и в МОК, пока российские спортсмены не будут допущены без всяких ограничений до международных соревнований!
+9
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+5
Ответ Грязный лютик
Куколдяры...
А это здесь причем??или просто слово понравилось?
+6
-2
+4
Куколдяры...
+13
-9
+4
"Они к нам еще на коленях приползут!", часть вторая
+3
0
+3
Лучше бы «президент» выполнял взятые на себя обязательства и обещания, а не страна (народ) перед якобы «недружественными странами и организациями»
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Сама Вада уже не хочет принимать наши платежи, но мы с упорством, достойным лучшего применения, хотим их провести!
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ну да нам будут с++ть на голову, как в деле Валиевой, а мы за это будем еще и платить. это называется мазохизм, а не ответственная страна
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Я что-то пропустил, России пообещали возвращение во все федерации по всем видом спорта? Просто другой причины платить не могу себе представить
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А это надо. Не участвуем и еще взносы платить 🤔🤔🤔
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Выдыхаем
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Минюст должен этого товарища внести в реестр ин.агентов
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Что-то не сходится..
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А как же "приползут на коленях"?
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На WAR деньги есть, а тут какой-то взнос
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Терпите маленькие
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А сами ВАДА и МОК разве ответственные организации, полностью выполняющие взятые на себя обязательства?
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Ответ Гекдениз Кардениз
А он прав представь что жена это наш спорт в целом , любовник моки всякие вады, а куколд это местные ура патриоты и чинуши которые по отмашке за то что наш спорт ...во все щели еще им за это и приплачивает
Выздоравливайте
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