Чернышенко заявил, что Россия выплатит взнос в WADA: «Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства»

Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия выплатит членский взнос в WADA.

«В октябре 2005 года была принята Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. Ее цель – содействие предотвращению применения запрещенных препаратов на всех спортивных соревнованиях.

В 2006 году РФ ратифицировала эту конвенцию, поэтому, как и другие ее участники, обязана платить ежегодные взносы на финансирование Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях», – сказал вице-премьер РФ Чернышенко.

Ранее в Министерстве спорта заявили, что антидопинговое агентство не принимает взнос от России за 2023 год. WADA объяснило это ограничениями в мировой банковской системе.