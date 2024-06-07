Международный паралимпийский комитет начал перепроверку допинг-проб Рио-2016

Международный паралимпийский комитет (МПК) приступил к повторному анализу допинг-проб с Паралимпийских игр-2016, которые проходили в Рио-де-Жанейро.

Такое решение принято, чтобы «помочь обеспечить равные условия на Паралимпиаде-2024 в Париже». Планируется, что анализ завершится до старта следующих Игр.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, пробы могут храниться до 10 лет, что позволяет перепроверять их по мере улучшения методов обнаружения запрещенных веществ.

В 2016-м сборную России не допустили до участия в Паралимпиаде из‑за антидопинговых санкций.