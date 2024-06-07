Международный паралимпийский комитет начал перепроверку допинг-проб Рио-2016

Теги допинг WADA Паралимпийские игры Рио-2016 МПК Водные виды

Международный паралимпийский комитет (МПК) приступил к повторному анализу допинг-проб с Паралимпийских игр-2016, которые проходили в Рио-де-Жанейро.

Такое решение принято, чтобы «помочь обеспечить равные условия на Паралимпиаде-2024 в Париже». Планируется, что анализ завершится до старта следующих Игр.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, пробы могут храниться до 10 лет, что позволяет перепроверять их по мере улучшения методов обнаружения запрещенных веществ.

В 2016-м сборную России не допустили до участия в Паралимпиаде из‑за антидопинговых санкций.

 

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8 комментариев
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Можете минусовать , Грузии приготовиться, китайцам и кто на поклон не пошел.Эти товарищи могут все ресурсы задействовать. тока не пишите про допинг в России и чистых спортсменов на западе с губной помадой и случайном кексе.
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Где они были эти 8 лет?!
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паралимпийцы и допинг, очень интересное сочетание) тогда уже лучше совсем без спорта, если честно)
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Россию не допустили это проблема. Тогда нужно найти допинг у русских выступивших за другую страну например. Надо же как-то выкручиваться...
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Ответ kost68
не удивлюсь если в россии и инвалидов этой гадостью пичкают. только в россии могут додуматься гордиться тем что их инвалиды самые инвалиды в мире
Паралимпиада создана для токо что бы люди с ограниченными возможностями забыли что они чем то отличаются от других. Спорт доступен для всех. а ты иуда.
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Ответ Ебздрогыч
Где они были эти 8 лет?!
Методики улучшились, поэтому перепроверка старых проб по НОВЫМ методикам.
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