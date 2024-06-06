Мария Захарова: «Не мы разрушаем олимпийское движение, оно рушится Западом. Нам надо развивать альтернативные площадки»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Мария Захарова Легкая атлетика

Мария Захарова заявила, что коллективный Запад разрушает олимпийское движение.

– На предстоящей Олимпиаде сильно ограниченно количество российских спортсменов из‑за санкций. Какие пути развития есть в нынешней ситуации?

– Мы неоднократно говорили, что коллективный Запад разрушает все: здесь и теория якобы управляемого хаоса, невозможность для них найти выход из собственных накопившихся проблем, кроме как создавать разрушительную повестку.

Это привело к обрушению мирового спорта, что теперь очевидно для всех. Можно и нужно поддерживать свое участие в тех спортивных событиях, которые являются традиционными, но надо отдавать себе отчет в том, какие кризисные явления там происходят.

Мы уже пару лет назад говорили о том, что гендерная тема развивается семимильными шагами, убивая целые виды спорта, и калеча восприятие как зрителей, так и самих спортсменов. Кстати говоря, нам тогда мало кто верил, говорили, что мы все придумываем, а сейчас это реальность. Эти процессы будут только увеличиваться.

Выход один: безусловно, продолжать участие там, где это можно и возможно. Потому что не мы разрушаем олимпийское движение, оно рушится Западом. При этом нам надо развивать альтернативные площадки, что сейчас и делается.

Нужно находить возможности для организации региональных или даже мировых спортивных соревнований. Также стоит обращать внимание и развивать такие направления, как, например, фиджитал и мультиспортивные турниры, – сказала официальный представитель МИД РФ.

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11 комментариев
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"Это привело к обрушению мирового спорта, что теперь очевидно для всех." --- Для всех сильно пьющих.
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Рушится-рушится, никак не разрушится. Чемпионат мира по хоккею и без нас рекордные цифры собрал. Вот алкоголь кому-то разрушает мозг - никаких новых креативных аргументов и месседжей дама придумать не может, одну и ту же шарманку заводит уже который год)))
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Ответ Ixsgfrqov
Комментарий удален пользователем
Многие наши спортсмены хотят ехать на Олимпиаду, несмотря на пропатриотические молнии таких как вы и иже с вами. Уже практически сформированы списки наших теннисистов и спортсменов других видов спорта. И все они положили огромный член на ваше мнение!!! Запомните это! Тем более, что президент четко сказал, что участие спортсменов в Олимпийских играх есть прерогатива и дело САМИХ СПОРТСМЕНОВ!!! И ради чего они готовы поехать,это совсем не вашего ума дело!! Уймитесь!! И не пишите больше эту бредятину, не позорьтесь!!
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Это привело к обрушению мирового спорта, --- В каком месте обрушение?
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Настоящий типаж Маньки-облигации - врать и не краснеть.
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Комментарий удален пользователем
Захарова, дипломатия это не твой конёк, нести чушь получается лучше
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Плясунья по киру манька и тут блеванула.. Кроме отвращения ее надоевшие всем тексты ничего не вызывает. Грубо и тупо отрабатывает свою ЗРЯплату.
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Без поддержки государства и СМИ олимпийское движение в РФ зачахнет. У нас же с советских времён олимпийский чемпион вместе с золотой медалью получал государственный орден. Это был социальный лифт, а теперь мы верим твёрдо в героев другого спорта.
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