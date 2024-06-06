Мария Захарова: «Не мы разрушаем олимпийское движение, оно рушится Западом. Нам надо развивать альтернативные площадки»

Мария Захарова заявила, что коллективный Запад разрушает олимпийское движение.

– На предстоящей Олимпиаде сильно ограниченно количество российских спортсменов из‑за санкций. Какие пути развития есть в нынешней ситуации?

– Мы неоднократно говорили, что коллективный Запад разрушает все: здесь и теория якобы управляемого хаоса, невозможность для них найти выход из собственных накопившихся проблем, кроме как создавать разрушительную повестку.

Это привело к обрушению мирового спорта, что теперь очевидно для всех. Можно и нужно поддерживать свое участие в тех спортивных событиях, которые являются традиционными, но надо отдавать себе отчет в том, какие кризисные явления там происходят.

Мы уже пару лет назад говорили о том, что гендерная тема развивается семимильными шагами, убивая целые виды спорта, и калеча восприятие как зрителей, так и самих спортсменов. Кстати говоря, нам тогда мало кто верил, говорили, что мы все придумываем, а сейчас это реальность. Эти процессы будут только увеличиваться.

Выход один: безусловно, продолжать участие там, где это можно и возможно. Потому что не мы разрушаем олимпийское движение, оно рушится Западом. При этом нам надо развивать альтернативные площадки, что сейчас и делается.

Нужно находить возможности для организации региональных или даже мировых спортивных соревнований. Также стоит обращать внимание и развивать такие направления, как, например, фиджитал и мультиспортивные турниры, – сказала официальный представитель МИД РФ.