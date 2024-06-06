Мария Захарова: «У любителей спорта уже изжога от крайней степени политизации Олимпиады. Мы видим продолжающуюся чудовищную риторику»
Мария Захарова считает, что любители спорта в мире устали от его политизации.
– В преддверии Олимпиады мы как будто видим меньше заявлений о политике. О чем это может говорит? Они сами устали?
– Может быть, потому что мы, внешнеполитическое ведомство, занимаемся мониторингом политических новостей и видим продолжающуюся риторику, в частности, от мэра Парижа. Чудовищную.
Мы видим и те словесные эксперименты, которые проводят на Западе в связи с гендерами... Как будут открываться Игры, как этот компонент гендерный уже, с точки зрения, Запада должен встать буквально в олимпийской повестке.
Поэтому мы фиксируем как раз продолжающуюся риторику. Но я согласна с вами. У людей, обывателей, любителей спорта, фанатов и экспертов уже действительно изжога от крайней степени политизации этого вопроса, – сказала официальный представитель МИД России.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на них в нейтральном статусе.
Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше
Жесть.
Попробуйте хоть раз включить вечерние новости и увидеть там, не как "уничтожили очередную группу вражеских солдат", а что построили новые больницы в регионах, повысили пожарным зарплаты, открыли новые маршруты общественного транспорта в труднодоступных районах. Шиш. Даже без масла 🤕
Водку надо пить! Каждый день, в одно время, регулярно, но без перебора...
Грамм 150... Больше — ни-ни!..
Три раза в день.
Но есть нюанс.