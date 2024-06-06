Мария Захарова: «У любителей спорта уже изжога от крайней степени политизации Олимпиады. Мы видим продолжающуюся чудовищную риторику»

Мария Захарова считает, что любители спорта в мире устали от его политизации.

– В преддверии Олимпиады мы как будто видим меньше заявлений о политике. О чем это может говорит? Они сами устали?

– Может быть, потому что мы, внешнеполитическое ведомство, занимаемся мониторингом политических новостей и видим продолжающуюся риторику, в частности, от мэра Парижа. Чудовищную.

Мы видим и те словесные эксперименты, которые проводят на Западе в связи с гендерами... Как будут открываться Игры, как этот компонент гендерный уже, с точки зрения, Запада должен встать буквально в олимпийской повестке.

Поэтому мы фиксируем как раз продолжающуюся риторику. Но я согласна с вами. У людей, обывателей, любителей спорта, фанатов и экспертов уже действительно изжога от крайней степени политизации этого вопроса, – сказала официальный представитель МИД России.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на них в нейтральном статусе.

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше