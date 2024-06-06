Мария Захарова: «У любителей спорта уже изжога от крайней степени политизации Олимпиады. Мы видим продолжающуюся чудовищную риторику»

Теги Париж-2024 Политика Мария Захарова Легкая атлетика

Мария Захарова считает, что любители спорта в мире устали от его политизации.

– В преддверии Олимпиады мы как будто видим меньше заявлений о политике. О чем это может говорит? Они сами устали?

– Может быть, потому что мы, внешнеполитическое ведомство, занимаемся мониторингом политических новостей и видим продолжающуюся риторику, в частности, от мэра Парижа. Чудовищную.

Мы видим и те словесные эксперименты, которые проводят на Западе в связи с гендерами... Как будут открываться Игры, как этот компонент гендерный уже, с точки зрения, Запада должен встать буквально в олимпийской повестке.

Поэтому мы фиксируем как раз продолжающуюся риторику. Но я согласна с вами. У людей, обывателей, любителей спорта, фанатов и экспертов уже действительно изжога от крайней степени политизации этого вопроса, – сказала официальный представитель МИД России. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на них в нейтральном статусе.

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше

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33 комментария
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Маша, заканчивай пить и изжога пройдет👍
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Мне кажется кроме Вас никто и не ноет .Все просто едут на праздник спорта !!!!
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Риторику принято слышать, но Марии удается ее еще и видеть.
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У любителей спорта давно уже изжога от чудовищной риторики Захаровой, Пескова, руководителей Минспорта, ОКР и т.п.
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Да-да, мы тоже видим продолжающуюся чудовищную риторику. Но есть нюанс.
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Если вынести за скобки политический митинг и концерт в Лужниках, которые прошли в Москве 18 марта 2022 года к 8-летию Крымнаша и в которых участвовали и Саша Большунов, и сеструхены Аверины, и всякие прочие бегуны-прыгуны, то вообще не вижу никакой политизации спорта. Когда в прошлом веке ЮАР исключили из всех соревнований за политику апартеида, никто ведь говорил о том, что это политизация, не так ли?
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От тебя больше изжога
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И про крайнюю степень политизации говорит главный пропагандист МИДа Мария Захарова.
Жесть.
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Ответ Kurbashi
Со штопора вышла что ли? 🤨
Нет. Потеряла.
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Уж от этой хабалки какая изжога, слов нет…
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У любителей спорта, Мария, изжога от людей, которые не имеют к нему никакого отношения, но тем не менее стараются быть в каждой бочке затычкой, пытаясь указывать на то как любители спорта должны относиться к тому или иному явлению
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Ответ Пётр Оскерко
Да-да, мы тоже видим продолжающуюся чудовищную риторику. Но есть нюанс.
как хорошо что в рф нет никакой политики в спорте )
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Бульк
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У кого что болит, тот о том и говорит. У Маши изжога...
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Машенька, ну у нас хотя бы не похмелье
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У меня изжога от Марии Захаровой
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Со штопора вышла что ли? 🤨
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Что может быть чудовищней риторики пьющей женщины!?
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У жителей России уже изжога от крайней степени милитаризации страны 🤮
Попробуйте хоть раз включить вечерние новости и увидеть там, не как "уничтожили очередную группу вражеских солдат", а что построили новые больницы в регионах, повысили пожарным зарплаты, открыли новые маршруты общественного транспорта в труднодоступных районах. Шиш. Даже без масла 🤕
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От тебя изжога Маша, и от подельником твоих. Кровососы
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Кто им тексты пишет?))) Примерно такая же непыльная работа, как придумывать названия для порно-видео)))
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Это изжога от портвешка, Мария...
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Захарова: «У любителей спИрта уже изжога от крайней степени нализации...
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Печень бы ей поберечь
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Если язва — тогда ни-ни! Портвейну — ни-ни!..
Водку надо пить! Каждый день, в одно время, регулярно, но без перебора...
Грамм 150... Больше — ни-ни!..
Три раза в день.
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Чего это тут постоянно цитируют Машку-стакан?
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ты же нам её и доносишь....каждый пук комментируешь в истерике....
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Поэтому мы фиксируем как раз продолжающуюся риторику. --- А больше заняться совсем нечем? - Отправьте спецрейс в Аргентину...
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Как любитель спорта, подтверждаю: политизация Олимпиады и чудовищная риторика, действительно, вызывают изжогу.

Но есть нюанс.
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А Захарова все пьет.а как печенка держит
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