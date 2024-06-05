Сергей Шубенков: «Хочу, чтобы Игры дружбы были в следующем году, потому что в этом я явно к ним не готов»

Легкоатлет Сергей Шубенков хотел бы, чтобы Игры дружбы перенесли.

Турнир планируется провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Ранее сообщалось о возможном переносе Игр на 2025 год.

«Игры дружбы станут для меня, как говорят англичане, milestone, или по-русски – вехой. Это будет реальная веха в моей карьере, когда можно достойно себя там показать. А после Игр дружбы неизвестно, что еще будет, поэтому эти соревнования для меня станут реальным водоразделом.

Я хочу, чтобы Игры дружбы были, желательно, в следующем году, потому что в этом году я явно к ним не готов. Не готов поставить жирную точку.

Да, когда-то Олимпиаду в Токио на год перенесли, но я и в 2021 году оказался не в той форме, хотя до сентября сейчас еще больше трех месяцев осталось», – сказал чемпион мира в беге на 110 м с барьерами.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов