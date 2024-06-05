Сергей Шубенков: «Хочу, чтобы Игры дружбы были в следующем году, потому что в этом я явно к ним не готов»

Теги Бег сборная России Сергей Шубенков Игры дружбы Легкая атлетика

Легкоатлет Сергей Шубенков хотел бы, чтобы Игры дружбы перенесли.

Турнир планируется провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Ранее сообщалось о возможном переносе Игр на 2025 год.

«Игры дружбы станут для меня, как говорят англичане, milestone, или по-русски – вехой. Это будет реальная веха в моей карьере, когда можно достойно себя там показать. А после Игр дружбы неизвестно, что еще будет, поэтому эти соревнования для меня станут реальным водоразделом.

Я хочу, чтобы Игры дружбы были, желательно, в следующем году, потому что в этом году я явно к ним не готов. Не готов поставить жирную точку.

Да, когда-то Олимпиаду в Токио на год перенесли, но я и в 2021 году оказался не в той форме, хотя до сентября сейчас еще больше трех месяцев осталось», – сказал чемпион мира в беге на 110 м с барьерами.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Он надеется, что чернокожие не предут?
0
0
0
Их и в следующем году не будет, по крайней мере в тех масштабах, которые были описаны изначально, потому что бюджет на спорт сокращается. Отложили до лучших времён, как и майские указы.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий