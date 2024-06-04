В Москве начинается Неделя легкой атлетики: в забеге на Никольской выступят Шубенков, Медведева, Губерниев и Бузова

Теги Рой Джонс-младший Бег сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев Сергей Карякин Сергей Шубенков Евгения Медведева Петр Иванов Ольга Бузова Ярослав Ткалич Кристина Макаренко Антон Абдурахманов Мария Погребняк Эльвира Граборенко забег на Никольской Легкая атлетика

Сегодня в Москве начинается Неделя легкой атлетики.

В первый день состоится забег на Никольской: бег на 60 м с барьерами и без.

На старт выйдут бегуны Сергей Шубенков, Эльвира Граборенко, Кристина Макаренко и Ярослав Ткалич.

А также гости: комментатор Дмитрий Губерниев, фигуристка Евгения Медведева, боксер и музыкант Рой Джонс-младший, певец Toni, музыкальный исполнитель и финалист шоу «Голос. Дети» Акмаль, певица Helena Yes,  телеведущая Ольга Бузова, блогер Мария Погребняк, председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов, президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов и президент Федерации шахмат Московской области гроссмейстер Сергей Карякин.

Разминка стартует в 17:00 по московскому времени, начало забегов – в 20:10, звездные забеги – в 20:50, финалы – в 21:10.

Прямая трансляция начнется на «Матч ТВ» в 19:30.

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2 комментария
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Все на Никольскую!
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Очень важное, очень полезное мероприятие.
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