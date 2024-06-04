В Москве начинается Неделя легкой атлетики: в забеге на Никольской выступят Шубенков, Медведева, Губерниев и Бузова

Сегодня в Москве начинается Неделя легкой атлетики.

В первый день состоится забег на Никольской: бег на 60 м с барьерами и без.

На старт выйдут бегуны , Эльвира Граборенко, и Ярослав Ткалич.

А также гости: комментатор , фигуристка Евгения Медведева, боксер и музыкант Рой Джонс-младший, певец Toni, музыкальный исполнитель и финалист шоу «Голос. Дети» Акмаль, певица Helena Yes, телеведущая Ольга Бузова, блогер Мария Погребняк, председатель Всероссийской федерации легкой атлетики , президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов и президент Федерации шахмат Московской области гроссмейстер Сергей Карякин.

Разминка стартует в 17:00 по московскому времени, начало забегов – в 20:10, звездные забеги – в 20:50, финалы – в 21:10.

Прямая трансляция начнется на «Матч ТВ» в 19:30.