Шубенков о карьере до Олимпиады-2028: «Рассчитываю дотянуть. Пока ничего не отвалится, намерен продолжать тренироваться»

Сергей Шубенков высказался о продолжении карьеры до Олимпиады-2028.

– А до Олимпиады-2028 [в Лос-Анджелесе] вы рассчитываете дотянуть?

– Да, рассчитываю. Мы все для этого делаем. Еще с юниоров мы очень аккуратно тренируемся, чтобы как можно дольше выступать на взрослом уровне. Я успел уже очень много всего навыигрывать.

Я продолжаю жить, хотя руки и ноги уже побаливают частенько. Пока ничего не отвалится, я намерен продолжать тренироваться. А что из этого получится, это уже другой вопрос. Но я хочу максимально отдать себя, спорт – это мое.

– Но может случиться так, что в вашей карьере больше не будет международных стартов. И если сейчас подводить итог вашей длинной жизни в спорте, то испытываете ли удовлетворение после долгого пути? У вас были победы на чемпионатах мира и Европы, но на Олимпиадах фактически удалось выступить лишь один раз, в далеком 2012 году.

– Если подводить итоги сейчас, то у меня, конечно, все могло сложиться лучше. Но ненамного. А вот сильно хуже могло быть запросто. Поэтому я считаю, что у меня все сложилось. Но пару кусочков в пазл моих достижений еще можно вложить.

Из нереализованного, конечно, можно выделить то, что мне совсем немного не удалось дотянуться до рекорда Европы. А сейчас вряд ли мне удастся это сделать. Но что-нибудь выиграть и какую-то медальку ухватить напоследок я хочу. И это вполне реально, я думаю, – сказал чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Шубенков.