Легкоатлетка Куличенко о жизни в США: «Я думаю, в России более честные люди. Американцы немножко фейковые, но они всегда навеселе»

Теги Елена Куличенко сборная Кипра жен Легкая атлетика

Живущая в США легкоатлетка Куличенко высказалась о показушности американцев.

21-летняя Елена Куличенко учится в Университете Джорджии в Атланте. Она выступала за Россию в прыжках в высоту до 2021-го, а сейчас представляет Кипр.

В частности, спортсменка ответила на вопрос о различиях между россиянами и американцами.

«У меня есть американские друзья, но в каких-то моментах мне действительно тяжело их понимать, их индивидуалистические взгляды. Многие вещи мне не очень понятны, ценности, которые я не сильно разделяю, а здесь это нормально. Здесь принято, что каждый сам за себя, много фейковой показухи в духе: «Oh my God, you! I like you!» («О боже, ты мне нравишься!» – Sports)

В Москве тебе никто такого не скажет, даже если что-то кому-то понравится, то они посмотрят: «Да, интересно». Скажут, только есть это близкий друг. В этом плане, я думаю, у нас более честные люди, это мне больше нравится. А так в целом американцы веселые, пусть даже они немножко фейковые, но они всегда навеселе, улыбаются, это не может не радовать», – рассказала Куличенко.

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4 комментария
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Тем, кто сейчас тут начнет поливать ее грязью, просто посоветую посмотреть блоги тех же американцев в России - они в принципе говорят о том же - что у нас дружба - более значимое понятие, что мы прямолинейные и грубоватые, но реально честные, в отличие от американцев с улыбкой) Как это оценивать - каждый сам решает что ему ближе
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Есть хорошая русская поговорка:"Где родился, там и пригодился." Понимать и принимать другую ментальность крайне сложно.
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Просто у нас дружба предполагает более тесное общение. Лучший друг - это практически член семьи, часто он даже ближе, чем родственники. А у американцев принято устанавливать четкие личные границы и ограничиваться вежливым общением. Там и между детьми и родителями аналогичные отношения.
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Ответ melnik24
Тем, кто сейчас тут начнет поливать ее грязью, просто посоветую посмотреть блоги тех же американцев в России - они в принципе говорят о том же - что у нас дружба - более значимое понятие, что мы прямолинейные и грубоватые, но реально честные, в отличие от американцев с улыбкой) Как это оценивать - каждый сам решает что ему ближе
Зачем ее поливать- она сама облилась...
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