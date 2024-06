Легкоатлетка Куличенко о жизни в США: «Я думаю, в России более честные люди. Американцы немножко фейковые, но они всегда навеселе»

Живущая в США легкоатлетка Куличенко высказалась о показушности американцев.

21-летняя Елена Куличенко учится в Университете Джорджии в Атланте. Она выступала за Россию в прыжках в высоту до 2021-го, а сейчас представляет Кипр.

В частности, спортсменка ответила на вопрос о различиях между россиянами и американцами.

«У меня есть американские друзья, но в каких-то моментах мне действительно тяжело их понимать, их индивидуалистические взгляды. Многие вещи мне не очень понятны, ценности, которые я не сильно разделяю, а здесь это нормально. Здесь принято, что каждый сам за себя, много фейковой показухи в духе: «Oh my God, you! I like you!» («О боже, ты мне нравишься!» – Sports)

В Москве тебе никто такого не скажет, даже если что-то кому-то понравится, то они посмотрят: «Да, интересно». Скажут, только есть это близкий друг. В этом плане, я думаю, у нас более честные люди, это мне больше нравится. А так в целом американцы веселые, пусть даже они немножко фейковые, но они всегда навеселе, улыбаются, это не может не радовать», – рассказала Куличенко.