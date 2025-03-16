«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта». Почетный президент ОКР Жуков о санкциях
Александр Жуков отметил оптимизм в вопросе «тотального разбана» спорта России.
На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует спортивным федерациям допускать россиян до соревнований только в индивидуальном нейтральном статусе.
«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта», – сказал первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Жуков.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости