«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта». Почетный президент ОКР Жуков о санкциях

Александр Жуков отметил оптимизм в вопросе «тотального разбана» спорта России.

На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует спортивным федерациям допускать россиян до соревнований только в индивидуальном нейтральном статусе.

«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта», – сказал первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Жуков .