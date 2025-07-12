Прыгун с шестом Шмыков выполнил квалификационный норматив на чемпионат мира

Российский прыгун с шестом Михаил Шмыков выполнил квалификационный норматив на чемпионат мира.

Сегодня Шмыков взял высоту 5,85 метра (личный рекорд) и победил на Кубке сильнейших, который проходит в белорусском Бресте.

Квалификационный норматив для ЧМ, который пройдет в сентябре в Токио, составляет 5,82 метра.

Российские спортсмены с 2022 года отстранены от международных стартов под эгидой World Athletics.