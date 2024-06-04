Легкоатлетка Куличенко об учебе в вузе США: «Есть предметы, на которых мы откровенно занимаемся фигней. В России к образованию относятся посерьезнее»

Теги Елена Куличенко сборная Кипра жен Легкая атлетика

Легкоатлетка Елена Куличенко сравнила образование в США и России.

21-летняя Куличенко учится на факультете социологии в Университете Джорджии в Атланте. Она выступала за Россию в прыжках в высоту до 2021-го, а сейчас представляет Кипр.

– Где учиться в вузе сложнее – в России или в США? И где интереснее?

– Я немножко училась в РАНХиГС. Когда я окончила 11-й класс, сдала ЕГЭ, как раз был ковидный год, и все было смутно. В вузе я отучилась месяца три-четыре, первый семестр. И я 100% могу сказать, что в России гораздо тяжелее учиться. У нас система высшего образования хорошая, жесткая, нет никаких поблажек, все четко.

А в США есть некоторые предметы, на которых мы откровенно занимаемся фигней, но они все равно зачтутся как кредит, ты все равно получишь это образование. В целом это система, когда ты сам можешь выбирать классы: если ты понимаешь в середине семестра, что точно завалишь этот предмет, то можешь отказаться: «Все, я сваливаю отсюда в этом семестре, может быть, попробую в следующем».

У нас бы такое не прокатило, думаю. В России посерьезнее, конечно, к образованию относятся: у нас все официально, все серьезные, – а здесь половина класса приходит в пижаме, если, дай бог, придет. У нас гораздо сложнее учиться. А по интересу… Здесь интерактива больше, они стараются развлекать. Не знаю, хорошо это или плохо, – рассказала Куличенко.

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35 комментариев
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"в США есть предметы, на которых мы откровенно занимаемся фигней" - расскажи это тем, кому приходится ходить на "разговоры о важном" :)
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Загитова смеётся вам в лицо.
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Очередная сага о мышах, продолжающих есть кактус, не смотря на все мучения. Возвращайся скорее к нам, не томи себя, родная!
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Эх, как я в свое время хотел бы отказаться от истории КПСС и научного атеизма, так ведь нельзя было, вот гады.
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Ответ andreyv19
Может быть нужно учится на расслабоне и с удовольствием, а не зубрить до посинения философию на механическом факультете? Количество нобелевских лауреатов по странам⁠⁠: 1. США – 375 2. Великобритания – 131 3. Германия – 108 4. Франция – 69 5. Швеция – 32 6. Россия/СССР – 33 7.Япония – 27
Или гуманитариям мучаться с ненавистной математикой
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Т.е. она даже 1 курс в РФ не обучилась но делает глобальные суждения. И самое забавное что делает их по 1 семестру, который как правило бывает самым сложным психологически для вчерашних школьников.
Ну а про "халявные предметы" тут без комментариев... В РФ есть конечно ВУЗы где таких нет или практически нет в программе, но сомневаюсь что и 20 наберётся.
По разнице в системах - т.к. в америке не учился судить прямо не берусь, но возможность выбора что тебе интереснее / нужнее - кажется наоборот плюсом.
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Ответ Electricoff
Почему же дипломы наших ВУЗов нигде не ценятся, если у нас такое сильное образование?
Потому что правила другие страны придумали что ценится а что нет)))
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ну я фиг знает, для меня все пять лет в ВУЗе были сплошным развлечением. правда, поначалу, за четыре должен был закончить :D
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Ответ Анатолий Magicbrain
Очередная сага о мышах, продолжающих есть кактус, не смотря на все мучения. Возвращайся скорее к нам, не томи себя, родная!
Где она сказала, что страдает? Просто выразила впечатления об обучении, показав плюсы и минусы
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Ответ Анатолий Magicbrain
Очередная сага о мышах, продолжающих есть кактус, не смотря на все мучения. Возвращайся скорее к нам, не томи себя, родная!
Где она говорит, что мучается? Я понимаю, конечно, что мнение комментатора со спортса- это истина в последней инстанции, но может быть дадим право высказываться другим людям. Кстати, если вам нахамят в определенном городе, то вы туда больше ни ногой.Я правильно понимаю?
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Ответ Любитель шпилей
"в США есть предметы, на которых мы откровенно занимаемся фигней" - расскажи это тем, кому приходится ходить на "разговоры о важном" :)
Это в точку))) сын никак не может объяснить мне, что они делают на этом уроке
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"у нас все официально, все серьезные, – а здесь половина класса приходит в пижаме, если, дай бог, придет"
В Штатах и лектор может быть в шортах, ничего страшного в этом не вижу. Что касается посещаемости, то, насколько знаю, в американских университетах соотношение между самостоятельной и аудиторной работой сильно отличается от российских в сторону именно самостоятельной.
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В США университет университету рознь. Джорджия Стейт - универ из нижней части списка. Плюс обучение в США - это в основном не посещение лекций - а самоподготовка. Разные подходы. ИМХО, основная цель препода - не вдолбить знания, а заинтересовать студента, чтобы он сам учился.
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так заржал, что чуть с пары не выгнали
Хорошо, что препод спит))))))))
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Она точно знает, как учатся в наших ВУЗах? Покажите мне российский университет, в котором прогулы и списывание не являются нормой.
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И смысл этого серьезного, если потом большая часть пойдет работать не по специальности или эти знания не нужны работодателю
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угу, жаль только фактический выхлоп от учеников закончивших Вузы США говорит ровно об обратном.

"у нас все сурьезно, прям супер сурьезно..понимаете, все супер официально и прям очень сурьезно, даже улыбнуться нельзя"🤣
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Ответ Electricoff
Почему же дипломы наших ВУЗов нигде не ценятся, если у нас такое сильное образование?
По политическим причинам.
Образование, это, в любом случае, не столько про знания, сколько про тестирование способностей человека. В том числе к получению знаний.
У нас с жёсткостью тестирования всё в порядке.
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Ответ ChipsRobber
Эх, как я в свое время хотел бы отказаться от истории КПСС и научного атеизма, так ведь нельзя было, вот гады.
Это не совсем так работает, что можно выбирать вообще что душе угодно.Если это стоит в учебном плане специальности, ты должен набирать кредиты по истории КПСС или же по смежному предмету.Если бы можно было отказаться от истории КПСС, то альтернативой бы было Полное собрание сочинений Ленина или условный углубленный курс марксизма, а не полностью забить.

А с учетом того, что образование платное и каждый кредит стоит денег, то именно поэтому в США можно учиться хоть 10 лет на бакалавра, главное плати.
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Ответ andreyv19
Может быть нужно учится на расслабоне и с удовольствием, а не зубрить до посинения философию на механическом факультете? Количество нобелевских лауреатов по странам⁠⁠: 1. США – 375 2. Великобритания – 131 3. Германия – 108 4. Франция – 69 5. Швеция – 32 6. Россия/СССР – 33 7.Япония – 27
Ага Джимми Картер, Альберт Гор, Барак Обама. И целая пачка лауреатов-мигрантов из Европы. Очень показательный критерий.
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Ответ Electricoff
Почему же дипломы наших ВУЗов нигде не ценятся, если у нас такое сильное образование?
любое государство защищает свой рынок труда
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Ответ Любитель шпилей
"в США есть предметы, на которых мы откровенно занимаемся фигней" - расскажи это тем, кому приходится ходить на "разговоры о важном" :)
У них есть предмет Gender Studies.
Тоже разговоры об очень для них важном.
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Ответ Любитель шпилей
"в США есть предметы, на которых мы откровенно занимаемся фигней" - расскажи это тем, кому приходится ходить на "разговоры о важном" :)
Разве этот предмет не только в школе?🤔
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Ответ Сергей Павлов
Это в точку))) сын никак не может объяснить мне, что они делают на этом уроке
Зачем вы его туда отпускаете, поберегите сына. Пока что от этих "разговоров" можно откосить довольно легко.
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Ответ Любитель шпилей
"в США есть предметы, на которых мы откровенно занимаемся фигней" - расскажи это тем, кому приходится ходить на "разговоры о важном" :)
так их нет, да и про величие наверное не говорят, вот поэтому она и называет фигней
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Учился на юрфаке МГУ, успешно окончил. Было очень много лекций, на который не ходил почти никто, включая базовые предметы типа теории государства и права (кстати, читал ныне покойный бывший декан Марченко, оооочень скучно). И таких предметов было много, а это лучший вуз страны.
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социология - продажная деффка империализьма!
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Ну да, на социологии везде можно балду пинать, хоть в Америке хоть в Африке.

Поступила бы она в Атланте в соседний Джорджия тех на математику, физику или химию, там бы ей показали чил и релакс в пижамках)
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СССР к примеру США всегда обходил за партой
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"если ты понимаешь в середине семестра, что точно завалишь этот предмет, то можешь отказаться"

это плюс. жаль, у нас нельзя отказаться от вср атой социологии, например.
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