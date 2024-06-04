Легкоатлетка Куличенко об учебе в вузе США: «Есть предметы, на которых мы откровенно занимаемся фигней. В России к образованию относятся посерьезнее»
Легкоатлетка Елена Куличенко сравнила образование в США и России.
21-летняя Куличенко учится на факультете социологии в Университете Джорджии в Атланте. Она выступала за Россию в прыжках в высоту до 2021-го, а сейчас представляет Кипр.
– Где учиться в вузе сложнее – в России или в США? И где интереснее?
– Я немножко училась в РАНХиГС. Когда я окончила 11-й класс, сдала ЕГЭ, как раз был ковидный год, и все было смутно. В вузе я отучилась месяца три-четыре, первый семестр. И я 100% могу сказать, что в России гораздо тяжелее учиться. У нас система высшего образования хорошая, жесткая, нет никаких поблажек, все четко.
А в США есть некоторые предметы, на которых мы откровенно занимаемся фигней, но они все равно зачтутся как кредит, ты все равно получишь это образование. В целом это система, когда ты сам можешь выбирать классы: если ты понимаешь в середине семестра, что точно завалишь этот предмет, то можешь отказаться: «Все, я сваливаю отсюда в этом семестре, может быть, попробую в следующем».
У нас бы такое не прокатило, думаю. В России посерьезнее, конечно, к образованию относятся: у нас все официально, все серьезные, – а здесь половина класса приходит в пижаме, если, дай бог, придет. У нас гораздо сложнее учиться. А по интересу… Здесь интерактива больше, они стараются развлекать. Не знаю, хорошо это или плохо, – рассказала Куличенко.
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Ну а про "халявные предметы" тут без комментариев... В РФ есть конечно ВУЗы где таких нет или практически нет в программе, но сомневаюсь что и 20 наберётся.
По разнице в системах - т.к. в америке не учился судить прямо не берусь, но возможность выбора что тебе интереснее / нужнее - кажется наоборот плюсом.
В Штатах и лектор может быть в шортах, ничего страшного в этом не вижу. Что касается посещаемости, то, насколько знаю, в американских университетах соотношение между самостоятельной и аудиторной работой сильно отличается от российских в сторону именно самостоятельной.
Хорошо, что препод спит))))))))
"у нас все сурьезно, прям супер сурьезно..понимаете, все супер официально и прям очень сурьезно, даже улыбнуться нельзя"🤣
Образование, это, в любом случае, не столько про знания, сколько про тестирование способностей человека. В том числе к получению знаний.
У нас с жёсткостью тестирования всё в порядке.
А с учетом того, что образование платное и каждый кредит стоит денег, то именно поэтому в США можно учиться хоть 10 лет на бакалавра, главное плати.
Тоже разговоры об очень для них важном.
Поступила бы она в Атланте в соседний Джорджия тех на математику, физику или химию, там бы ей показали чил и релакс в пижамках)
это плюс. жаль, у нас нельзя отказаться от вср атой социологии, например.