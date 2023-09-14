Легкоатлетка Куличенко: «Американцы скучно подкатывают. «Хей, можно твой снэпчат?» Поэтому я их кэнселю»

Легкоатлетка Елена Куличенко рассказала, как «подкатывают» мужчины в США.

С 2021-го выступает за сборную Кипра.

– Ты вообще ведь везунчик по жизни, нет? Вовремя успела получить гражданство, вовремя перейти в сборную Кипра...

– Да не говори. Сама удивляюсь, как же все вовремя.

– А где тогда не везет? В любви?

– Вообще не везет, ха-ха. Прям как в картах говорят, да-да. Если серьезно, не везет – громкое слово, шучу. Просто некогда. Я все время занята, много разных вещей, которым надо уделять время. Личная жизнь из-за этого страдает.

– Ну к тебе должны и на улицах подкатывать, по моим представлениям.

– Да американцы скучно подкатывают. «Хей, можно твой снэпчат?» – это классика местных парней. Поэтому я их кэнселю – удаляю, ха-ха.

– Русские мужчины не так и плохи, получается?

– Вообще неплохи! Но это все в сравнении познается. Что имеем – не ценим. Ну и тоже не все, обольщаться вам тоже не надо, – сказала прыгунья в высоту.

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