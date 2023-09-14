Легкоатлетка Куличенко: «Американцы скучно подкатывают. «Хей, можно твой снэпчат?» Поэтому я их кэнселю»

Теги прыжки в высоту Елена Куличенко сборная Кипра жен Легкая атлетика

Легкоатлетка Елена Куличенко рассказала, как «подкатывают» мужчины в США.

С 2021-го Куличенко выступает за сборную Кипра.

– Ты вообще ведь везунчик по жизни, нет? Вовремя успела получить гражданство, вовремя перейти в сборную Кипра...

– Да не говори. Сама удивляюсь, как же все вовремя.

– А где тогда не везет? В любви?

– Вообще не везет, ха-ха. Прям как в картах говорят, да-да. Если серьезно, не везет – громкое слово, шучу. Просто некогда. Я все время занята, много разных вещей, которым надо уделять время. Личная жизнь из-за этого страдает.

– Ну к тебе должны и на улицах подкатывать, по моим представлениям.

– Да американцы скучно подкатывают. «Хей, можно твой снэпчат?» – это классика местных парней. Поэтому я их кэнселю – удаляю, ха-ха.

– Русские мужчины не так и плохи, получается?

– Вообще неплохи! Но это все в сравнении познается. Что имеем – не ценим. Ну и тоже не все, обольщаться вам тоже не надо, – сказала прыгунья в высоту.

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22 комментария

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Виктор Войнов
Можно вашу аську?
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Добрый_Ээх
Мадемуазель, позвольте вас пропердолить?
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BearS
Спортс как обычно - одно интервью растянет на 15 новостей с кликбейтом.

Лучше расскажите, кто у нее родители, что паспорт (спортивный, как минимум) Кипра сделали и учебу в США тянут.
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Даниил Яцишiн
Ответ Виктор Войнов
Можно вашу аську?
я тебе дикпик по блютузу скину?)
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АнунгУнРам
Ответ Don_Krebs
"Девушка, а можно с вами познакомиться?" и "Вашей маме зять не нужен?" - топ-подкаты на улицах России )) Лучше уж снэпчат попросить, чем так позориться.
Откуда вы знаете про подкаты, дон?
+3
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Michael Boldyrev
Хей и Кансело в одной фразе)
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Ярик01
Ответ Зубы Дзюбы
Хорошо что дикпик не показывают
Как будто snapchat для чего-то другого нужен, чем нюдсы и дики
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gukmamop
Ответ Don_Krebs
"Девушка, а можно с вами познакомиться?" и "Вашей маме зять не нужен?" - топ-подкаты на улицах России )) Лучше уж снэпчат попросить, чем так позориться.
плохо работаете. на мове надо размовлять такие вещи, чтобы свободные люди верили
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Антимосковский
Ответ Don_Krebs
"Девушка, а можно с вами познакомиться?" и "Вашей маме зять не нужен?" - топ-подкаты на улицах России )) Лучше уж снэпчат попросить, чем так позориться.
не позорься так больше
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Водяра
Ответ Виктор Войнов
Можно вашу аську?
У бабкам у подъезда тебе подкатывать, бро.
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Тимур Галимзянов
«Вашей маме зять не нужен» всё еще работает))
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Дени Сыч
Им важен какой у тебя fabrik .
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Koulmann
>>>Если серьезно, не везет – громкое слово, шучу.

Переведите, пожалуйста, с куличенковского...
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Beloded2007
Russian Pederation Girl!
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Alien
- Наташа, у нас в полку новый барабан, пошли ...
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po-spravedlivosti
Кенселю🙈
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Зубы Дзюбы
Хорошо что дикпик не показывают
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Beloded2007
Где находится нофелет?
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Don_Krebs
"Девушка, а можно с вами познакомиться?" и "Вашей маме зять не нужен?" - топ-подкаты на улицах России )) Лучше уж снэпчат попросить, чем так позориться.
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Донован хозяин НБА
Сколько ещё можно постить нытья третьесортный спортсменки?
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karlsson27
Что это было?
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