Куличенко о трансгендерах в женском спорте: «Полный маразм, если будут разрешать так выступать. Хотите – делайте отдельную лигу»

Легкоатлетка Куличенко назвала маразмом участие трансгендеров в женских турнирах.

Елене Куличенко 21 год, она живет и учится в США. В 2023-м она побеждала на молодежном чемпионате Европы в прыжках в высоту в составе сборной Кипра.

– Есть ощущение, что каждый раз в какой-то период времени они (в США – Sports) пытаются разделить общество напополам, чтобы его части друг с другом схлестывались, чтобы реальные проблемы уходили на второй план и люди обсуждали, сколько гендеров на самом деле, и спорили из-за этого.

Опять же, юг более консервативный и республиканский, а вот где-то в Калифорнии или в Нью-Йорке – реально жесть: там мужики в юбках или трансгендеры – обычный день. Сейчас и ни один фильм не может быть без гея или трансгендера. Да, такое есть, но ты стараешься не обращать внимания.

– Сейчас в мире обсуждается вопрос о том, как трансгендеры могут повлиять на женский спорт. В университетском плавании в США, например, есть Лиа Томас, девушка-трансгендер, которая стала чемпионкой на уровне вузов. Какое ваше мнение об этом? Как бы вы отнеслись к тому, что в секторе для прыжков в высоту тоже появилась бы спортсменка-трансгендер?

– У меня очень четкая позиция по этому поводу: я считаю, что это будет полный маразм, если будут разрешать так выступать. Кто бы что ни говорил, кем бы они себя ни ощущали, как бы ни занижали свой тестостерон, это все равно биологически мужчина. Это приводит к доминированию, будет глупо отрицать это и говорить: «Нет, вот он что-то там понизил». Нет, все равно. Хотите – делайте отдельную лигу.

Это будет чисто убийство женского спорта: очевидно, насколько разные результаты, особенно в легкой атлетике, когда влияют секунда, метр разницы. Это объективно будет глупо и нечестно, и я не понимаю, как таким людям самим не стыдно, типа: «Да, я отращу волосы и буду плавать в женском спорте». Я считаю, что это грань, которую нельзя переступать.

По-моему, в World Athletics в прошлом году сказали, что точно не будут допускать трансгендеров в женские соревнования. Это было бы, мягко говоря, не очень, – сказала Куличенко.

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