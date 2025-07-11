«Бриллиантовая лига». Лайлс, Дюплантис, Кейелча, Ваньони, Альфред, Таппер, Бол одержали победы
«Бриллиантовая лига»
Монако
Мужчины
110 м с/б
1. Трей Каннингем (США) – 13,09
2. Корделл Тинч (США) – 13,14
3. Джа’Коб Тарп (США) – 13,17
200 м
1. Ноа Лайлс (США) – 19,88
2. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 19,97
3. Маканакайше Чарамба (Зимбабве) – 19,99
800 м
1. Эммануэл Ваньони (Кения) – 1.41,44
2. Джош Хоуи (США) – 1.42,01
3. Джамель Седжати (Алжир) – 1.42,20
3000 м, стипль-чез
1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.03,18
2. Рюдзи Миура (Япония) – 8.03,43
3. Эдмунд Серем (Кения) – 8.04,00
5000 м
1. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 12.49,46
2. Джимми Грессье (Франция) – 12.53,36
3. Бирхану Балев (Бахрейн) – 12.53,51
Тройной прыжок
1. Джордан Скотт (Ямайка) – 17,52
2. Яссер Трики (Алжир) – 17,23
3. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,19
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,05
2. Эммануил Каралис (Греция) – 5,92
3. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,92
Прыжки в высоту
1. Ву Сан Хек (Южная Корея) – 2,34
2. Ян Штефела (Чехия) – 2,32
3. Джувон Харрисон (США) – 2,27
Женщины
100 м
1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,79
2. Джейсус Сирс (США) – 11,02
3. Зои Хоббс (Новая Зеландия) – 11,12
100 м с/б
1. Меган Таппер (Ямайка) – 12,34
2. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – 12,43
3. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,56
400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,06
2. Алия Батлер (США) – 49,09
3. Никиша Прайс (Ямайка) – 49,63
400 м с/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 51,95
2. Далайла Мухаммад (США) – 52,58
3. Анна Кокрелл (США) – 52,91
1000 м
1. Нелли Чепчирчир (Кения) – 2.29,77
2. Эддисон Уайли (США) – 2.30,71
3. Джессика Халл (Австралия) – 2.30,96
Ядро
1. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 20,39
2. Чейз Джексон (США) – 20,06
3. Сара Миттон (Канада) – 20,00