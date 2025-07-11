«Бриллиантовая лига». Лайлс, Дюплантис, Кейелча, Ваньони, Альфред, Таппер, Бол одержали победы

Лайлс, Дюплантис и Бол одержали победы на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.

«Бриллиантовая лига» Монако Мужчины 110 м с/б 1. Трей Каннингем (США) – 13,09 2. Корделл Тинч (США) – 13,14 3. Джа’Коб Тарп (США) – 13,17 200 м 1. Ноа Лайлс (США) – 19,88 2. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 19,97 3. Маканакайше Чарамба (Зимбабве) – 19,99 800 м 1. Эммануэл Ваньони (Кения) – 1.41,44 2. Джош Хоуи (США) – 1.42,01 3. Джамель Седжати (Алжир) – 1.42,20 3000 м, стипль-чез 1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.03,18 2. Рюдзи Миура (Япония) – 8.03,43 3. Эдмунд Серем (Кения) – 8.04,00 5000 м 1. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 12.49,46 2. Джимми Грессье (Франция) – 12.53,36 3. Бирхану Балев (Бахрейн) – 12.53,51 Тройной прыжок 1. Джордан Скотт (Ямайка) – 17,52 2. Яссер Трики (Алжир) – 17,23 3. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,19 Прыжки с шестом 1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,05 2. Эммануил Каралис (Греция) – 5,92 3. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,92 Прыжки в высоту 1. Ву Сан Хек (Южная Корея) – 2,34 2. Ян Штефела (Чехия) – 2,32 3. Джувон Харрисон (США) – 2,27 Женщины 100 м 1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,79 2. Джейсус Сирс (США) – 11,02 3. Зои Хоббс (Новая Зеландия) – 11,12 100 м с/б 1. Меган Таппер (Ямайка) – 12,34 2. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – 12,43 3. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,56 400 м 1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,06 2. Алия Батлер (США) – 49,09 3. Никиша Прайс (Ямайка) – 49,63 400 м с/б 1. Фемке Бол (Нидерланды) – 51,95 2. Далайла Мухаммад (США) – 52,58 3. Анна Кокрелл (США) – 52,91 1000 м 1. Нелли Чепчирчир (Кения) – 2.29,77 2. Эддисон Уайли (США) – 2.30,71 3. Джессика Халл (Австралия) – 2.30,96 Ядро 1. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 20,39 2. Чейз Джексон (США) – 20,06 3. Сара Миттон (Канада) – 20,00