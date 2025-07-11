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«Бриллиантовая лига». Лайлс, Дюплантис, Кейелча, Ваньони, Альфред, Таппер, Бол одержали победы

Лайлс, Дюплантис и Бол одержали победы на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.

«Бриллиантовая лига»

Монако

Мужчины

110 м с/б 

1. Трей Каннингем (США) – 13,09

2. Корделл Тинч (США) – 13,14

3. Джа’Коб Тарп (США) – 13,17

200 м

1. Ноа Лайлс (США) – 19,88

2. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 19,97

3. Маканакайше Чарамба (Зимбабве) – 19,99

800 м

1. Эммануэл Ваньони (Кения) – 1.41,44

2. Джош Хоуи (США) – 1.42,01

3. Джамель Седжати (Алжир) – 1.42,20

3000 м, стипль-чез

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.03,18

2. Рюдзи Миура (Япония) – 8.03,43

3. Эдмунд Серем (Кения) – 8.04,00

5000 м

1. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 12.49,46

2. Джимми Грессье (Франция) – 12.53,36

3. Бирхану Балев (Бахрейн) – 12.53,51

Тройной прыжок

1. Джордан Скотт (Ямайка) – 17,52

2. Яссер Трики (Алжир) – 17,23

3. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,19

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,05

2. Эммануил Каралис (Греция) – 5,92

3. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,92

Прыжки в высоту

1. Ву Сан Хек (Южная Корея) – 2,34

2. Ян Штефела (Чехия) – 2,32

3. Джувон Харрисон (США) – 2,27

Женщины

100 м

1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,79

2. Джейсус Сирс (США) – 11,02

3. Зои Хоббс (Новая Зеландия) – 11,12

100 м с/б 

1. Меган Таппер (Ямайка) – 12,34

2. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – 12,43

3. Надин Виссер (Нидерланды) – 12,56

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,06

2. Алия Батлер (США) – 49,09

3. Никиша Прайс (Ямайка) – 49,63

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 51,95

2. Далайла Мухаммад (США) – 52,58

3. Анна Кокрелл (США) – 52,91

1000 м

1. Нелли Чепчирчир (Кения) – 2.29,77

2. Эддисон Уайли (США) – 2.30,71

3. Джессика Халл (Австралия) – 2.30,96

Ядро 

1. Джессика Схилдер (Нидерланды) – 20,39

2. Чейз Джексон (США) – 20,06

3. Сара Миттон (Канада) – 20,00

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Бег
logoНоа Лайлс
logoЛетсиле Тебого
Йомиф Кейелча
Бирхану Балев
Надин Виссер
Меган Таппер
Дитаджи Камбунджи
logoДжессика Халл
Нелли Чепчирчир
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