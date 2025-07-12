Трофимова о том, что не получила выплату от Якутии после Олимпиады: «Огорчились, когда сказали, что призовых не будет. Но я понимаю это решение»

Бегунья Трофимова высказалась о том, что не получила выплату от Якутии после ОИ.

Уроженка Якутии бегунья Сардана Трофимова выступает за Кыргызстан. На Олимпиаде-2024 в Париже она заняла 14-е место в марафоне.

– Вам миллион рублей в итоге заплатили после Игр, сертификат на который вроде как вручили?

– Конечно, мы очень ждали этих денег, потому что были рады и, если честно, мысленно уже их потратили. Но... огорчились, когда сказали, что призовых не будет. Расстроились, но раз так решили, значит, только так и могло быть. Я понимаю это решение. Все равно же за человеком человек стоит.

Я не сильно обиделась, потому что Якутия все равно своих спортсменов хорошо поддерживает. Все сборы, на которые я ездила во время подготовки к Олимпийским играм, были за счет Якутии, спонсоров. Поэтому я все равно очень благодарна Якутии, очень рада, что тут родилась, а не в другом регионе России.

– Не заметили какой-то дискуссии вокруг смены вами флага – какая она плохая?

– Долетало, конечно. 50 на 50. Есть люди, которые будут всегда против, есть которые будут всегда за тебя. Есть пословица: если не хочешь, чтобы про тебя плохо говорили, ничего не делай. Если человек что-то делает, неизбежны как минусы, так и положительные комментарии. Поэтому я особо не страдаю и не обращаю внимания.

Главное – свою задачу, цель я выполнила. Если человек ставит цель, надо к ней идти. Все равно будут вмешиваться обстоятельства. Если откликаться на это, тогда зачем их ставить? – сказала Трофимова.