Сергей Кожевников: «Российские ходоки являются сильнейшими не только в Европе, но и в мире. Обидно, что у нас нет международных соревнований»

Ходок Сергей Кожевников заявил, что ему обидно пропускать международные старты.

Россиянин Кожевников победил в спортивной ходьбе на 10 000 метров на Кубке сильнейших по легкой атлетике в Бресте.

Кожевников преодолел дистанцию за 39 минут 3,32 секунды. Второе и третье места также заняли россияне: Данила Мартынов (39.07,33) и Александр Гарин (39.14,13).

«Российские ходоки являются сильнейшими не только в Европе, но и в мире, так как многие из них занимают места в топ-рейтинге. Поэтому конкуренция была ожидаемая, я соревновался с теми, с кем я соревнуюсь в России. Все мы занимаемся в школе спортивной ходьбы в Мордовии, друг друга знаем прекрасно. Результатом, в принципе, доволен, для меня самое главное сегодня было занять первое место, а не бороться со временем.

Очень обидно, что у нас нет международных соревнований. Если сравнивать наши результаты с теми, что показывают иностранные спортсмены на европейских и мировых стартах, то можно сделать вывод, что в случае допуска точно кто-то из россиян вошел бы в тройку призеров, а, может быть, и все медали уехали бы в Россию», – сказал Кожевников.