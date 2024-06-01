Ледеки о деле китайских пловцов: «Тяжело ехать в Париж, зная, что нам предстоит соревноваться с некоторыми из этих спортсменов»

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Американка Кэти Ледеки высказалась о допинговом деле китайских пловцов.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио.

«Тяжело ехать в Париж, зная, что нам предстоит соревноваться с некоторыми из этих спортсменов. И я думаю, что наша вера в некоторые системы находится на рекордно низком уровне.

Я бы хотела получить ответы на некоторые вопросы о том, почему все произошло именно так. И мне бы очень хотелось, чтобы в будущем были предприняты шаги, которые позволили бы нам восстановить доверие к глобальной системе.

Считаю, что все это дело должно быть пересмотрено независимо и тщательно, и вся информация должна быть обнародована», – сказала семикратная олимпийская чемпионка.

Бунт мирового спорта из-за оправдания 23 китайцев: дело пересмотрят, впереди иски!

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3 комментария
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Ну, китайцы, конечно молодцы, но с 23 спортсменами, конечно, дали жару)
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Симона Байлс ее не отягощает?🤔
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Бери мяч и херачь. Нечего ныть. Обыграйте китайцев и это будет достойно. А то тяжело ей ехать в Париж, смотри-ка ты. И,, вообще, тебе что ли состязаться с китайскими парнями?
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