«Неспособность WADA следовать своим правилам подорвала доверие». Спортсмены США призвали к независимому расследованию дела китайских пловцов

В США призвали провести независимое расследование допинг-дела китайских пловцов.

Как сообщает Associated Press, Консультативный совет Федерации плавания США и Комиссия спортсменов сборной США составили обращение в адрес Рахула Гупты, который входит в исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) и возглавляет Управление национальной политики США по контролю за оборотом наркотиков.

«Мы как спортсмены должны доверять WADA в установлении и соблюдении стандартов, которые обеспечат честную игру и защитят наши права. Неспособность WADA следовать своим собственным правилам и процедурам после положительных тестов 23 китайских спортсменов подорвала это доверие», – говорится в тексте письма с призывом провести «по-настоящему независимое» расследование.

Ожидается, что во вторник Гупта обсудит ситуацию с допингом на встрече с другими представителями властей США.

Ранее стало известно, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Однако WADA не стало отстранять их, приняв версию китайской стороны о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. Впоследствии WADA пригласило независимого прокурора для проверки данных по этому делу.

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