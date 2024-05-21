Командный чемпионат России. Кнороз, Тангара, Никитин, Скворцова одержали победы, Шубенков – 3-й, другие результаты

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В Сочи проходит командный чемпионат России по легкой атлетике.

Легкая атлетика

Командный чемпионат России

Сочи 

Женщины

Прыжки с шестом

1. Полина Кнороз – 4,73

2. Татьяна Калинина – 4,55

3. Аксана Гатауллина – 4,45

Прыжки в длину

1. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 6,64 

2. Елена Соколова – 6,61

3. Екатерина Левицкая – 6,56

100 м с/б 

1. Виктория Погребняк – 13,25

2. Валерия Громова – 13,49

3. Ксения Примак – 13,54

400 м с/б 

1. Эмилия Тангара – 57,20 

2.  Екатерина Беланович (Беларусь) – 57,71

3. Кристина Вершинина – 58,30

5000 м

1. Любовь Дубровская – 15.32,17

2. Ольга Вовк – 15.33,96

3.  Светлана Аплачкина – 15.35,33

Мужчины

110 м с/б 

1. Артем Макаренко – 13,58

2. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,62

3. Сергей Шубенков – 13,75

400 м с/б

1. Федор Иванов – 49,64 

2. Денис Новосельцев – 50,22

3. Владимир Лысенко – 51,11

800 м

1. Максим Шелих – 1.47,21

2. Константин Холмогоров – 1.47,40

3. Даниил Некрасов – 1.47,77

5000 м

1. Владимир Никитин – 13.32,77

2. Евгений Рыбаков – 13.45,32

3. Анатолий Рыбаков – 13.45,39

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