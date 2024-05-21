Командный чемпионат России. Кнороз, Тангара, Никитин, Скворцова одержали победы, Шубенков – 3-й, другие результаты
В Сочи проходит командный чемпионат России по легкой атлетике.
Легкая атлетика
Командный чемпионат России
Сочи
Женщины
Прыжки с шестом
1. Полина Кнороз – 4,73
2. Татьяна Калинина – 4,55
3. Аксана Гатауллина – 4,45
Прыжки в длину
1. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 6,64
2. Елена Соколова – 6,61
3. Екатерина Левицкая – 6,56
100 м с/б
1. Виктория Погребняк – 13,25
2. Валерия Громова – 13,49
3. Ксения Примак – 13,54
400 м с/б
1. Эмилия Тангара – 57,20
2. Екатерина Беланович (Беларусь) – 57,71
3. Кристина Вершинина – 58,30
5000 м
1. Любовь Дубровская – 15.32,17
2. Ольга Вовк – 15.33,96
3. Светлана Аплачкина – 15.35,33
Мужчины
110 м с/б
1. Артем Макаренко – 13,58
2. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,62
3. Сергей Шубенков – 13,75
400 м с/б
1. Федор Иванов – 49,64
2. Денис Новосельцев – 50,22
3. Владимир Лысенко – 51,11
800 м
1. Максим Шелих – 1.47,21
2. Константин Холмогоров – 1.47,40
3. Даниил Некрасов – 1.47,77
5000 м
1. Владимир Никитин – 13.32,77
2. Евгений Рыбаков – 13.45,32
3. Анатолий Рыбаков – 13.45,39