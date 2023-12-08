Глава World Athletics: «Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике»

Теги сборная России сборная России жен Сборная Беларуси сборная Беларуси жен World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Париж-2024 Легкая атлетика

Российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщил глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике.

Позиция в нашем виде спорта не изменилась, она устойчивая, ее принял исполком, совет ее придерживается. Она практически единогласно поддерживается атлетической семьей», – сказал Коу.

Опрос

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Дмитрий Губерниев
Нет
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Станислав Поздняков

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8 комментариев
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Не пора ли этого русофоба денацифицировать?
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Дай Бог чтобы наши спортсмены отказались ехать на этот позорный маскарад
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Это вряд ли. Увидим.
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Идите вы в то самое место с вашей ОИ, соревнования нужных фарм-производителей!
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Кончилось олимпийское движение. Катитесь вы со своими фальшивыми играми.
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а из Израиля тоже не увидим?)))
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А куда денете клопов?
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