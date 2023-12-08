Глава World Athletics: «Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике»
Российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже.
Об этом сообщил глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
«Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике.
Позиция в нашем виде спорта не изменилась, она устойчивая, ее принял исполком, совет ее придерживается. Она практически единогласно поддерживается атлетической семьей», – сказал Коу.
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