Глава World Athletics: «Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике»

Российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщил глава Всемирной легкоатлетической ассоциации ( ) .

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и на Олимпиаде в , но только не в легкой атлетике.

Позиция в нашем виде спорта не изменилась, она устойчивая, ее принял исполком, совет ее придерживается. Она практически единогласно поддерживается атлетической семьей», – сказал Коу.