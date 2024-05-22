Рейхан Каграманова: «Люди думают, что мордовские скороходы сильнейшие в мире благодаря фармакологии. Но они пашут с утра до ночи»

Рейхан Каграманова рассказала о тренировках в мордовской школе спортивной ходьбы.

– Сказали, что у вас мощная конкуренция внутри группы. На чемпионате России в Казани это подтвердилось, и весь пьедестал был за мордовской командой. Сейчас мордовской школе нет равных в стране? Она по-прежнему, несмотря на скандалы, является сильнейшей?

– Да, ее позиция не меняется. Я в мордовскую школу попала шесть лет назад. Для меня это был шанс на миллион. Решила им воспользоваться и уехала из Новокузнецка, не предупредив никого. Ни капли об этом не жалею.

Аналогов такой школы в России точно нет. Не знаю, появится ли в ближайшее время. Мне кажется, что ходьба в других регионах на фоне Мордовии начинает затухать.

– Почему решили уехать в Мордовию? Как это было?

– Все началось с того, что я, обучаясь в НФИ КемГУ, делала проект по финансированию в спорте. Одним из вариантов решения проекта был параллельный зачет. Это когда спортсмен выступает за два региона и получает зарплату в обоих.

Я поговорила со своим тренером и предложила, чтобы мы отправили заявку в Москву и Мордовию. Честно, была очень удивлена, что он согласился на мою авантюру.

В Москве сразу сказали, что готовы принять, а в Мордовии – что еще подумают, но в итоге тоже предложили приехать. Мы выбрали Мордовию, потому что, повторюсь, аналогов такой школы нет.

Здесь все условия: и 400-метровый манеж именно для ходоков, и трасса в лесу, и несколько бассейнов. Нам объявили, что если мы согласны приехать на просмотр, то подготовка, на которой нам нужно присутствовать, начинается через два дня.

Я ночь не спала, обдумывала и все-таки приняла решение, что надо этим шансом воспользоваться, иначе потом буду жалеть. Наверное, это главное поворотное решение в моей жизни. Думаю, что без него я бы не стала трехкратной чемпионкой России.

– Не боялись какого-то репутационного ущерба? Все-таки отношение к мордовской школе ходьбы неоднозначное.

– Наверное, вы правы, что многие еще помнят про допинг-скандал. Но когда я сюда пришла тренироваться, все это уже закончилось, поэтому с тренером и приняли такое решение.

Конечно, люди думают, что мордовские скороходы являются сильнейшими в мире благодаря фармакологии, до которой еще многие не дошли. Однако же, когда я приехала сюда, выяснилось, что главный секрет мордовских скороходов в том, что они пашут с утра до ночи.

Тренировки убийственные. Первое время я приходила и не могла никуда выйти, просто валилась с ног.

– У российских спортсменов из других регионов все еще неоднозначное отношение к мордовской школе? Чувствовали это на себе?

– Да, возможно, что-то чувствовала. Думаю, им проще думать так, чем принять тот факт, что кто-то тренируется больше, сильнее и усерднее, – сказала чемпионка России по спортивной ходьбе.

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