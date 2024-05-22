«Результат не внесли в мировой рейтинг, хотя Кубок России всегда вносится». Скороходка Каграманова рассказала, что World Athletics не признала ее достижение

World Athletics не признала лучший результат сезона в мире россиянки Каграмановой.

Скороходка Рейхан Каграманова преодолела на Кубке России дистанцию 20 км за 1 час 25 минут 21 секунду.

– Только под конец сезона-2023, ближе к Кубку России, я воспряла духом. Потому что соревнования проходили в Кемеровской области, откуда я сама родом. Приехали родственники, семья, близкие друзья.

Но самое главное, что был мой первый тренер Каракулов Анатолий Николаевич. Хотелось для него эту победу одержать. Получился очень высокий результат – 1 час 25 минут 21 секунда.

У нас в последние лет шесть так быстро никто не ходил. В мировой истории этот результат, наверное, в десятке лучших.

– Как минимум это был лучший результат сезона в мире.

– Да. Не знаю, в чем причина, но этот результат не внесли в мировой рейтинг. Хотя Кубок России всегда вносится.

– Пытались узнавать, почему так получилось?

– Я пробовала. Сказали, что, возможно, с опозданием придет, что документы вроде как отправили, что попозже появится. Но в итоге – тишина. Обидно за это.

В тот момент ведь сошлись все звезды: погодные условия, трасса хорошая, без перепадов, поддержка, физическая подготовка. Тогда же, перед Кубком России, проходил чемпионат мира.

Там победительница показала результат 1 час 26 минут 50 секунд. У меня была установка пройти быстрее намеченного времени и показать лучший результат сезона в мире.

То есть я изначально знала, что пойду одна и что мы делаем специальную подготовку для этого. Однако не думала, что результат будет настолько высоким. Мне на тот момент казалось, что уже не покажу такое время в своей спортивной карьере. Для меня это было чем-то феноменальным.

– А каково видеть, что кто-то показывает результат хуже, но становится чемпионом мира?

– Обидно, конечно. Все равно считают по регалиям, а у нас в России выше статуса чемпионки России ничего нельзя получить. Надеюсь, что другие спортсмены и тренеры следят за нашими результатами и понимают, что есть еще атлеты, которые могут составить им конкуренцию, – сказала легкоатлетка.