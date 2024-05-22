«Результат не внесли в мировой рейтинг, хотя Кубок России всегда вносится». Скороходка Каграманова рассказала, что World Athletics не признала ее достижение

Теги спортивная ходьба сборная России жен World Athletics (IAAF) Кубок России Рейхан Каграманова Легкая атлетика

World Athletics не признала лучший результат сезона в мире россиянки Каграмановой.

Скороходка Рейхан Каграманова преодолела на Кубке России дистанцию 20 км за 1 час 25 минут 21 секунду. 

– Только под конец сезона-2023, ближе к Кубку России, я воспряла духом. Потому что соревнования проходили в Кемеровской области, откуда я сама родом. Приехали родственники, семья, близкие друзья.

Но самое главное, что был мой первый тренер Каракулов Анатолий Николаевич. Хотелось для него эту победу одержать. Получился очень высокий результат – 1 час 25 минут 21 секунда.

У нас в последние лет шесть так быстро никто не ходил. В мировой истории этот результат, наверное, в десятке лучших.

– Как минимум это был лучший результат сезона в мире.

– Да. Не знаю, в чем причина, но этот результат не внесли в мировой рейтинг. Хотя Кубок России всегда вносится.

– Пытались узнавать, почему так получилось?

– Я пробовала. Сказали, что, возможно, с опозданием придет, что документы вроде как отправили, что попозже появится. Но в итоге – тишина. Обидно за это.

В тот момент ведь сошлись все звезды: погодные условия, трасса хорошая, без перепадов, поддержка, физическая подготовка. Тогда же, перед Кубком России, проходил чемпионат мира.

Там победительница показала результат 1 час 26 минут 50 секунд. У меня была установка пройти быстрее намеченного времени и показать лучший результат сезона в мире.

То есть я изначально знала, что пойду одна и что мы делаем специальную подготовку для этого. Однако не думала, что результат будет настолько высоким. Мне на тот момент казалось, что уже не покажу такое время в своей спортивной карьере. Для меня это было чем-то феноменальным.

– А каково видеть, что кто-то показывает результат хуже, но становится чемпионом мира?

– Обидно, конечно. Все равно считают по регалиям, а у нас в России выше статуса чемпионки России ничего нельзя получить. Надеюсь, что другие спортсмены и тренеры следят за нашими результатами и понимают, что есть еще атлеты, которые могут составить им конкуренцию, – сказала легкоатлетка. 

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