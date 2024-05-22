Рейхан Каграманова: «Предложений выступать за Казахстан не было, а мысли были. Но я стараюсь все это отгонять»

Рейхан Каграманова рассказала, почему не поехала на Олимпиаду-2020 в Токио.

Каграманова – чемпионка России по спортивной ходьбе.

– Ваш тренер в 2020-м рассказывала, что у Рейхан Каграмановой есть шанс поехать на Олимпиаду в Токио, где вас в итоге не оказалось. Насколько вы сами настраивались туда попасть?

– Это для меня еще одна болезненная тема. Участника должны были выбирать из призовой тройки чемпионата России. Первой была Елена Лашманова, которая не могла по некоторым причинам туда поехать, второй – я, третьей – Эльвира Хасанова.

Я до последнего надеялась, что этот счастливый билет выпадет мне, но почему-то решили, что поедет Эльвира. Видимо, потому что она младше и могла выступать и за молодежку, и по взрослым. Таким образом, она имела возможность охватить большее количество стартов.

Для меня это был один из тяжелейших сезонов за всю подготовку. Перед зимним чемпионатом России в феврале 2021 года узнала, что у меня разрыв мениска, требовалась операция.

Посоветовавшись с тренером, решили, что впереди Олимпиада, надо терпеть. То есть я ходила с порванным мениском, потому что думала, что будет шанс поехать в Токио.

Когда же все стало понятно, я выступила на летнем чемпионате России и после отправилась на операцию в Москву. Было болезненно смотреть на костылях на Олимпиаду, на которой, как я думала, буду выступать.

– Был какой-то один момент, когда поняли, что надежды попасть на Олимпиаду нет?

– Наверное, до последнего надеялась, что будет шанс. Сейчас не знаю, что сказать еще про Токио. Уже три года прошло. Тут скорее надо говорить о предстоящей Олимпиаде.

Я тоже надеялась, что раз с той Олимпиадой пролетела, то на эту точно попаду. В Токио же выбирали только 10 легкоатлетов. В Париж дали больше мест, но Россия туда не поедет.

– Правильно понимаю, что у вас есть казахские корни?

– Да, я родилась в Казахстане, в городе Текели.

– Не было ли мыслей выступать за Казахстан? Или, может, поступали предложения с их стороны?

– Предложения – нет, а мысли были. Но я как-то стараюсь это все отгонять, – сказала легкоатлетка.