Дегтярев про «Кубок Юнисона»: «Как говорит Путин: «Спорт высших достижений начинается с детского и юношеского». Наша школа хоккея дала миру много великих чемпионов, тренеров»

Михаил Дегтярев высказался о старте детского турнира «Кубок Юнисона».

18 мая на арене «Хоккейный город Красногорск» в Подмосковье состоялось открытие детского международного турнира «Кубок Юнисона», в котором принимают участие игроки 2014 года рождения.

«От имени Министерства спорта, от себя лично хочу поздравить всех с открытием этого турнира, пожелать ребятам успеха, чтобы они проявили свои лучшие качества, подружились, были настоящими джентльменами на льду.

Наша школа хоккея дала миру много великих чемпионов, тренеров. Как говорит Владимир Владимирович Путин: «Спорт высших достижений начинается с детского и юношеского спорта».

Этим и нужно заниматься, что мы делаем вместе с регионами, а в нашем случае с правительством Московской области, с общественными организациями, со всеми неравнодушными людьми», – заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.