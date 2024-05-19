Дегтярев про «Кубок Юнисона»: «Как говорит Путин: «Спорт высших достижений начинается с детского и юношеского». Наша школа хоккея дала миру много великих чемпионов, тренеров»

Теги ФХР Владимир Путин Министерство спорта России Политика детский хоккей Михаил Дегтярев Хоккей

Михаил Дегтярев высказался о старте детского турнира «Кубок Юнисона».

18 мая на арене «Хоккейный город Красногорск» в Подмосковье состоялось открытие детского международного турнира «Кубок Юнисона», в котором принимают участие игроки 2014 года рождения.

«От имени Министерства спорта, от себя лично хочу поздравить всех с открытием этого турнира, пожелать ребятам успеха, чтобы они проявили свои лучшие качества, подружились, были настоящими джентльменами на льду.

Наша школа хоккея дала миру много великих чемпионов, тренеров. Как говорит Владимир Владимирович Путин: «Спорт высших достижений начинается с детского и юношеского спорта».

Этим и нужно заниматься, что мы делаем вместе с регионами, а в нашем случае с правительством Московской области, с общественными организациями, со всеми неравнодушными людьми», – заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

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7 комментариев
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Вот и лозунг минспорта появился - "как сказал Путин".
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Без Путина прям никуда.
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Ну вообще да, до Путина и после Путина эту фразу никто не говорил
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Товарищ Сталин, вы большой учёный —
В языкознаньи знаете вы толк;
А я простой советский заключённый,
И мне товарищ — серый брянский волк.

За что сижу, поистине не знаю,–
Но прокуроры, видимо, правы.
Сижу я нынче в Туруханском крае,
Где при царе бывали в ссылке вы.

Ю. Алешковский, 1959
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Какая глубокая мысль процитирована...
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Как говорит Путин: "два куска утки по-пекински это хорошо"
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Жили, когда говорил Ленин, Сталин и т.д. и эту говорильню переживем. жаль, что не учимся даже на своих ошибках.
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