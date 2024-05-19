«Бриллиантовая лига». Джексон, Эльбаккали, Клэйтон, Ваньоньи, Топич, Эйса, Алекна одержали победы, другие результаты

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В Марракеше прошел этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

Легкая атлетика

«Бриллиантовая лига»

Марракеш, Марокко 

Женщины

200 м

1. Шерика Джексон (Ямайка) – 22,82

2. Мабунду Коне (Кот-д’Ивуар) – 22,96

3. Элен Паризо (Франция) – 23,02

400 м с/б

1. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,98

2. Шианн Салмон (Ямайка) – 54,27

3. Анна Рыжикова (Украина) – 55,09

800 м

1. Пруденс Секгодиса (ЮАР) – 1.57,26

2. Хабитам Алему (Эфиопия) – 1.57,70

3. Ноэли Яриго (Бенин) – 1.59,96

5000 м

1. Медина Эйса (Эфиопия) – 14.34,16

2. Фотиен Тесфай (Эфиопия) – 14.34,21

3. Эдина Джебиток (Кения) – 14.35,64

Прыжки с шестом

1. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,73

2. Роберта Бруни (Италия) – 4,65

3. Элиза Молинароло (Италия) – 4,55

Прыжки в высоту

1. Ангелина Топич (Сербия) – 1,98

2. Кристина Хонсел (Германия) – 1,91

3. Лиа Апостоловски (Словения) – 1,91 

Ядро 

1. Чейз Джексон (США) – 20,00

2. Йемизи Огунлейе (Германия) – 19,40

3. Сара Миттон (Канада) – 19,36

Мужчины

100 м

1. Эммануэль Эсеме (Камерун) – 10,11

2. Андре де Грасс (Канада) – 10,19

3. Джеремайя Адзу (Великобритания) – 10,25

400 м

1. Александр Дум (Бельгия) – 44,51

2. Музала Самуконга (Замбия) – 44,54

3. Баяпо Ндори (Ботсвана) – 44,59

800 м

1. Эммануэл Ваньоньи (Кения) – 1.43,84

2. Уиклиф Киньямал (Кения) – 1.43,98

3. Янис Мезьян (Франция) – 1.44,13

1500 м

1. Азеддин Хабз (Франция) – 3.32,86

2. Джордж Миллс (Великобритания) – 3.33,47

3. Эллиот Джайлс (Великобритания) – 3.33,50

3000 м, стипль-чез

1. Суфиан Эльбаккали (Марокко) – 8.09,40

2. Гетнет Уэйл (Эфиопия) – 8.09,78

3. Амос Серем (Кения) – 8.10,82

Тройной прыжок 

1. Лазаро Мартинес (Куба) – 17,10

2. Педро Пабло Пикардо (Португалия) – 16,92 

3. Алмир дос Сантос (Бразилия) – 16,90

Диск 

1. Миколас Алекна (Литва) – 70,70

2. Мэттью Дэнни (Австралия) – 67,74 

3. Даниэль Столь (Швеция) – 67,49

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2 комментария
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Что эта сугубо спортивная новость делает на столь уважаемом политическом сайте?
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Ангелина Топич молодчина, установила новый личный рекорд.
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