«Бриллиантовая лига». Джексон, Эльбаккали, Клэйтон, Ваньоньи, Топич, Эйса, Алекна одержали победы, другие результаты
В Марракеше прошел этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
Легкая атлетика
«Бриллиантовая лига»
Марракеш, Марокко
Женщины
200 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 22,82
2. Мабунду Коне (Кот-д’Ивуар) – 22,96
3. Элен Паризо (Франция) – 23,02
400 м с/б
1. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,98
2. Шианн Салмон (Ямайка) – 54,27
3. Анна Рыжикова (Украина) – 55,09
800 м
1. Пруденс Секгодиса (ЮАР) – 1.57,26
2. Хабитам Алему (Эфиопия) – 1.57,70
3. Ноэли Яриго (Бенин) – 1.59,96
5000 м
1. Медина Эйса (Эфиопия) – 14.34,16
2. Фотиен Тесфай (Эфиопия) – 14.34,21
3. Эдина Джебиток (Кения) – 14.35,64
Прыжки с шестом
1. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,73
2. Роберта Бруни (Италия) – 4,65
3. Элиза Молинароло (Италия) – 4,55
Прыжки в высоту
1. Ангелина Топич (Сербия) – 1,98
2. Кристина Хонсел (Германия) – 1,91
3. Лиа Апостоловски (Словения) – 1,91
Ядро
1. Чейз Джексон (США) – 20,00
2. Йемизи Огунлейе (Германия) – 19,40
3. Сара Миттон (Канада) – 19,36
Мужчины
100 м
1. Эммануэль Эсеме (Камерун) – 10,11
2. Андре де Грасс (Канада) – 10,19
3. Джеремайя Адзу (Великобритания) – 10,25
400 м
1. Александр Дум (Бельгия) – 44,51
2. Музала Самуконга (Замбия) – 44,54
3. Баяпо Ндори (Ботсвана) – 44,59
800 м
1. Эммануэл Ваньоньи (Кения) – 1.43,84
2. Уиклиф Киньямал (Кения) – 1.43,98
3. Янис Мезьян (Франция) – 1.44,13
1500 м
1. Азеддин Хабз (Франция) – 3.32,86
2. Джордж Миллс (Великобритания) – 3.33,47
3. Эллиот Джайлс (Великобритания) – 3.33,50
3000 м, стипль-чез
1. Суфиан Эльбаккали (Марокко) – 8.09,40
2. Гетнет Уэйл (Эфиопия) – 8.09,78
3. Амос Серем (Кения) – 8.10,82
Тройной прыжок
1. Лазаро Мартинес (Куба) – 17,10
2. Педро Пабло Пикардо (Португалия) – 16,92
3. Алмир дос Сантос (Бразилия) – 16,90
Диск
1. Миколас Алекна (Литва) – 70,70
2. Мэттью Дэнни (Австралия) – 67,74
3. Даниэль Столь (Швеция) – 67,49