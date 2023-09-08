«Бриллиантовая лига». Ингебригтсен выиграл забег на 2000 м с мировым рекордом, Дюплантис, Бол, Магучих, Джексон одержали победы, другие результаты

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8 сентября в Брюсселе прошел 12-й этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига»

12-й этап

Брюссель, Бельгия

Женщины

100 м

1. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) – 10,84

2. Наташа Моррисон (Ямайка) – 10,95

3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,97

200 м

1. Шерика Джексон (Ямайка) – 21,48

2. Антоник Страчан (Багамские острова) – 22,31

3. Дженна Прандини (США) – 22,47

400 м

1. Синтия Болиньо (Бельгия) – 50,09

2. Лике Клавер (Нидерланды) – 50,16

3. Шамир Литтл (США) – 50,58

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,11

2. Джейнив Расселл (Ямайка) – 53,80

3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 54,10

1500 м

1. Лора Мьюр (Великобритания) – 3.55,34

2. Сиара Маджиан (Ирландия) – 3.55,87

3. Нелли Чепчирчир (Кения) – 3.56,93

5000 м

1. Лилиан Ренгерук (Кения) – 14.26,46

2. Медина Эйса (Эфиопия) – 14.28,94

3. Нозоми Танака (Япония) – 14.29,18

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00

2. Ангелина Топич (Сербия) – 1,97

3. Элинор Паттерсон (Австралия) – 1,94

Тройной прыжок

1. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 15,01

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,57

3. Теа Лафон (Доминика) – 14,49

Копье

1. Харука Китагути (Япония) – 67,38

2. Виктория Хадсон (Австрия) – 64,65

3. Лина Музе-Сирма (Латвия) – 63,00

Ядро

1. Чейз Или (США) – 20,05

2. Сара Миттон (Канада) – 19,76

3. Мэгги Юэн (США) – 19,64

Мужчины

200 м

1. Кеннет Беднарек (США) – 19,79

2. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 19,82

3. Андре де Грасс (Канада) – 19,89

400 м

1. Рашин Макдональд (Ямайка) – 44,84

2. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 44,93

3. Ховард Ингвальдсен (Норвегия) – 45,07

800 м

1. Джамель Седжати (Алжир) – 1.43,60

2. Янис Мезьян (Франция) – 1.43,94

3. Тшеписо Масалела (Ботсвана) – 1.44,03

2000 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 4.43,13 (мировой рекорд)

2. Рейнольд Черуйот (Кения) – 4.48,14

3. Стюарт Максвейн (Австралия) – 4.48,77

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,10

2. Сэм Кендрикс (США) – 5,92

3. Эрнест Джон Обьена (Филиппины) – 5,92

4 комментария

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David Rigert
исправьте результаты 100м мужчин. за 19.78 никто в мире не пробежит 100 метров. даже я.
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Anfitan
ах, Шерика, красотка...опять чуть чуть(((
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Jesse Boy
Ответ David Rigert
исправьте результаты 100м мужчин. за 19.78 никто в мире не пробежит 100 метров. даже я.
я тоже. мне бы из 30ти секунд выйти...
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