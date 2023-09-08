«Бриллиантовая лига». Ингебригтсен выиграл забег на 2000 м с мировым рекордом, Дюплантис, Бол, Магучих, Джексон одержали победы, другие результаты
8 сентября в Брюсселе прошел 12-й этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
«Бриллиантовая лига»
12-й этап
Брюссель, Бельгия
Женщины
100 м
1. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) – 10,84
2. Наташа Моррисон (Ямайка) – 10,95
3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,97
200 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 21,48
2. Антоник Страчан (Багамские острова) – 22,31
3. Дженна Прандини (США) – 22,47
400 м
1. Синтия Болиньо (Бельгия) – 50,09
2. Лике Клавер (Нидерланды) – 50,16
3. Шамир Литтл (США) – 50,58
400 м с/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,11
2. Джейнив Расселл (Ямайка) – 53,80
3. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 54,10
1500 м
1. Лора Мьюр (Великобритания) – 3.55,34
2. Сиара Маджиан (Ирландия) – 3.55,87
3. Нелли Чепчирчир (Кения) – 3.56,93
5000 м
1. Лилиан Ренгерук (Кения) – 14.26,46
2. Медина Эйса (Эфиопия) – 14.28,94
3. Нозоми Танака (Япония) – 14.29,18
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00
2. Ангелина Топич (Сербия) – 1,97
3. Элинор Паттерсон (Австралия) – 1,94
Тройной прыжок
1. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 15,01
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,57
3. Теа Лафон (Доминика) – 14,49
Копье
1. Харука Китагути (Япония) – 67,38
2. Виктория Хадсон (Австрия) – 64,65
3. Лина Музе-Сирма (Латвия) – 63,00
Ядро
1. Чейз Или (США) – 20,05
2. Сара Миттон (Канада) – 19,76
3. Мэгги Юэн (США) – 19,64
Мужчины
200 м
1. Кеннет Беднарек (США) – 19,79
2. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 19,82
3. Андре де Грасс (Канада) – 19,89
400 м
1. Рашин Макдональд (Ямайка) – 44,84
2. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 44,93
3. Ховард Ингвальдсен (Норвегия) – 45,07
800 м
1. Джамель Седжати (Алжир) – 1.43,60
2. Янис Мезьян (Франция) – 1.43,94
3. Тшеписо Масалела (Ботсвана) – 1.44,03
2000 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 4.43,13 (мировой рекорд)
2. Рейнольд Черуйот (Кения) – 4.48,14
3. Стюарт Максвейн (Австралия) – 4.48,77
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,10
2. Сэм Кендрикс (США) – 5,92
3. Эрнест Джон Обьена (Филиппины) – 5,92
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