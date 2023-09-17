«Бриллиантовая лига». Коулмен, Джексон, Рохас, Ингебригтсен, Кипьегон одержали победы в финале, Вархольм и Чопра – 2-е, другие результаты
16-17 сентября в Юджине проходит финал легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
«Бриллиантовая лига»
Финал
Юджин, США
Женщины
100 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,70
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,75
3. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) – 10,79
1500 м
1. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.50,72
2. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) – 3.53,93
3. Лора Мьюр (Великобритания) – 3.55,16
3000 м с/п
1. Уинфред Яви (Бахрейн) – 8.50,66
2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.51,67
3. Фейт Черотич (Кения) – 8.59,65
Прыжки в высоту
1. Кэти Мун (США) – 4,86
2. Тина Сутей (Словения) – 4,81
3. Сэнди Моррис (США) – 4,71
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,35
2. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 15,03
3. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,61
Копье
1. Харука Китагути (Япония) – 63,78
2. Тори Питерс (Новая Зеландия) – 61,30
3. Маккензи Литтл (Австралия) – 61,24
Ядро
1. Чейз Или (США) – 20,76
2. Сара Миттон (Канада) – 19,94
3. Ауриол Донгмо (Португалия) – 19,92
Мужчины
100 м
1. Кристиан Коулмен (США) – 9,83
2. Ноа Лайлс (США) – 9,85
3. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 9,85
400 м
1. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,30
2. Куинси Холл (США) – 44,44
3. Вернон Норвуд (США) – 44,61
400 м с/б
1. Рай Бенджамин (США) – 46,39
2. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,53
3. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 47,31
1 миля
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.43,73
2. Яред Нугусе (США) – 3.43,97
3. Джордж Миллс (Великобритания) – 3.47,65
3000 м с/п
1. Саймон Кипроп Коеч (Кения) – 8.06,26
2. Самуэль Фиреву (Эфиопия) – 8.10,74
3. Джордж Бимиш (Новая Зеландия) – 8.14,01
Прыжки в высоту
1. У Сан Хек (Южная Корея) – 2,35
2. Норберт Кобельский (Польша) – 2,33
3. Джувон Харрисон (США) – 2,33
Тройной прыжок
1. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,43
2. Юг-Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,25
3. Дональд Скотт (США) – 16,84
Копье
1. Якуб Вадлейх (Чехия) – 84,24
2. Нирадж Чопра (Индия) – 83,80
3. Оливер Хеландер (Финляндия) – 83,74
Комментарии