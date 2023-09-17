«Бриллиантовая лига». Коулмен, Джексон, Рохас, Ингебригтсен, Кипьегон одержали победы в финале, Вархольм и Чопра – 2-е, другие результаты

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16-17 сентября в Юджине проходит финал легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

«Бриллиантовая лига»

Финал

Юджин, США

Женщины

100 м

1. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,70

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,75

3. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) – 10,79

1500 м

1. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.50,72

2. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) – 3.53,93

3. Лора Мьюр (Великобритания) – 3.55,16

3000 м с/п

1. Уинфред Яви (Бахрейн) – 8.50,66

2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.51,67

3. Фейт Черотич (Кения) – 8.59,65

Прыжки в высоту

1. Кэти Мун (США) – 4,86

2. Тина Сутей (Словения) – 4,81

3. Сэнди Моррис (США) – 4,71

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,35

2. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 15,03

3. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,61

Копье

1. Харука Китагути (Япония) – 63,78

2. Тори Питерс (Новая Зеландия) – 61,30

3. Маккензи Литтл (Австралия) – 61,24

Ядро

1. Чейз Или (США) – 20,76

2. Сара Миттон (Канада) – 19,94

3. Ауриол Донгмо (Португалия) – 19,92

Мужчины

100 м

1. Кристиан Коулмен (США) – 9,83

2. Ноа Лайлс (США) – 9,85

3. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 9,85

400 м

1. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,30

2. Куинси Холл (США) – 44,44

3. Вернон Норвуд (США) – 44,61

400 м с/б

1. Рай Бенджамин (США) – 46,39

2. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,53

3. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 47,31

1 миля

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.43,73

2. Яред Нугусе (США) – 3.43,97

3. Джордж Миллс (Великобритания) – 3.47,65

3000 м с/п

1. Саймон Кипроп Коеч (Кения) – 8.06,26

2. Самуэль Фиреву (Эфиопия) – 8.10,74

3. Джордж Бимиш (Новая Зеландия) – 8.14,01

Прыжки в высоту

1. У Сан Хек (Южная Корея) – 2,35

2. Норберт Кобельский (Польша) – 2,33

3. Джувон Харрисон (США) – 2,33

Тройной прыжок

1. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,43

2. Юг-Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,25

3. Дональд Скотт (США) – 16,84

Копье

1. Якуб Вадлейх (Чехия) – 84,24

2. Нирадж Чопра (Индия) – 83,80

3. Оливер Хеландер (Финляндия) – 83,74

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