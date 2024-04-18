Фетисов об отстранении России: «Беспредел! Мы должны предъявлять претензии морального и финансового характера, чтобы оппонентам мало не показалось»
Вячеслав Фетисов высказался об отстранении россиян от международных соревнований.
«Самое страшное, что у мальчишек и девчонок, которые мечтали встать вровень с великими спортсменами, отобрали это право.
Считаю, что мы должны предъявлять претензии морального и финансового характера, чтобы оппонентам мало не показалось.
С другой стороны, я не понимаю, как они будут нас обратно возвращать, какой здесь возможен механизм? Странная история, которая касается международной ситуации, где попирается все. Полный беспредел!» – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Там смогут выступить россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.
мне кажется, что есть вещи пострашнее.
например, города в руинах.
например, дети, потерявшие родителей (и родители, потерявшие детей).
например, груз-200.
например, отсутствие политической конкуренции и общественные последствия отсутствия подобной конкуренции.
например... и так далее.
ну ты уже уловил логику, славик? или как?
Считаю, что мы должны предъявлять претензии морального и финансового характера, чтобы оппонентам мало не показалось. (с)
так предъявляйте.
кто не дает-то? дюжина толковых юристов - и вперед.
но это ж работать надо. работать, славик.
работать. не языком чесать и не губами шлепать, а именно работать.
а работать вы, болтуны, не умеете и не любите.
я не понимаю, как они будут нас обратно возвращать, какой здесь возможен механизм? (с)
так ты спроси, славик. спроси. кто не дает-то?
спроси у них. спроси у умных людей тут.
книжки почитай про то, как возвращали юар в послепартеидные времена, как возвращали немцев после второй мировой, как возвращали те страны, к спортивным федерациям которых были претензии вида "вмешательство государство / коррупция / несоблюдение стандартов"...
неужели это так сложно, славик?
то он сказал у зеркала в фойе думы и побежал лапки по приказу поднимать.