Фетисов об отстранении России: «Беспредел! Мы должны предъявлять претензии морального и финансового характера, чтобы оппонентам мало не показалось»

Вячеслав Фетисов высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

«Самое страшное, что у мальчишек и девчонок, которые мечтали встать вровень с великими спортсменами, отобрали это право.

Считаю, что мы должны предъявлять претензии морального и финансового характера, чтобы оппонентам мало не показалось.

С другой стороны, я не понимаю, как они будут нас обратно возвращать, какой здесь возможен механизм? Странная история, которая касается международной ситуации, где попирается все. Полный беспредел!» – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Там смогут выступить россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.