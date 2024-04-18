Фетисов об отстранении России: «Беспредел! Мы должны предъявлять претензии морального и финансового характера, чтобы оппонентам мало не показалось»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов МОК Государственная дума ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Париж-2024 Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

«Самое страшное, что у мальчишек и девчонок, которые мечтали встать вровень с великими спортсменами, отобрали это право.

Считаю, что мы должны предъявлять претензии морального и финансового характера, чтобы оппонентам мало не показалось.

С другой стороны, я не понимаю, как они будут нас обратно возвращать, какой здесь возможен механизм? Странная история, которая касается международной ситуации, где попирается все. Полный беспредел!» – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Там смогут выступить россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Самое страшное, что у мальчишек и девчонок, которые мечтали встать вровень с великими спортсменами, отобрали это право. (с)
мне кажется, что есть вещи пострашнее.
например, города в руинах.
например, дети, потерявшие родителей (и родители, потерявшие детей).
например, груз-200.
например, отсутствие политической конкуренции и общественные последствия отсутствия подобной конкуренции.
например... и так далее.
ну ты уже уловил логику, славик? или как?

Считаю, что мы должны предъявлять претензии морального и финансового характера, чтобы оппонентам мало не показалось. (с)
так предъявляйте.
кто не дает-то? дюжина толковых юристов - и вперед.
но это ж работать надо. работать, славик.
работать. не языком чесать и не губами шлепать, а именно работать.
а работать вы, болтуны, не умеете и не любите.

я не понимаю, как они будут нас обратно возвращать, какой здесь возможен механизм? (с)
так ты спроси, славик. спроси. кто не дает-то?
спроси у них. спроси у умных людей тут.
книжки почитай про то, как возвращали юар в послепартеидные времена, как возвращали немцев после второй мировой, как возвращали те страны, к спортивным федерациям которых были претензии вида "вмешательство государство / коррупция / несоблюдение стандартов"...
неужели это так сложно, славик?
+10
-1
+9
"Мы должны предъявлять претензии морального и финансового характера," --- Предъявляй! Что воздух сотрясать! А мы понаблюдаем.
+9
-1
+8
Забавно слышать о беспределе от чиновников. Да и вообще весь текст его заявления отдаёт палатой N6. "Я буду жаловаться прокурору!"
+9
-2
+7
Самое страшное, что у мальчишек и девчонок, которые мечтали встать вровень с великими спортсменами, отобрали это право.
то он сказал у зеркала в фойе думы и побежал лапки по приказу поднимать.
+7
-1
+6
В какой суд Фетисов собрался предъявлять претензии морального и финансового характера? В Басманный или Мосгорсуд? В таком случае вообще никто РФ до международном спорта не допустит, будем дальше вариться в собственном соку из-за вот таких альтернативно одарённых, как Слава.
+8
-3
+5
Я рад за мальчишек и девчонок у них появился шанс стать врачами, учителями, научными работниками и много кем никаких ограничений
+3
0
+3
Если вы не отзовётесь - мы напишем в Спортлото ☝️🤬🧐
+3
-1
+2
Как закончите с репарациями, можно будет это обсудить
+3
-1
+2
Быстрей прогнемся чем чтото предьявим.
+1
0
+1
Безграмотный. К кому претензии? К МОК? Лично к Баху? В какой суд?
+2
-2
0
В какую международную организацию собирается предъявлять претензии Фетисов? В Страсбургский суд, в ООН, в Международный суд по правам человека? Сегодня такой иск примет для рассмотрения только если Лига сексуальных реформ или Лига защиты евреев Меира Кахане.
+2
-2
0
Ваши претензии им до фени. У них своя юрисдикция. А вот сделать лучше чем у них вполне достойная задача! Слов меньше - дел больше!
+1
-1
0
предъявляй, конечно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий