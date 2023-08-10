Феофанова о том, что правила в шесте изменили ради рекорда Бубки: «Все думают про него, не я одна»

Теги сборная России жен Светлана Феофанова прыжки с шестом Сергей Бубка рекорды сборная Швеции Арман Дюплантис Легкая атлетика

Чемпионка мира Светлана Феофанова рассказала, как Сергей Бубка пытался сохранить рекорд мира.

Мировой рекорд в мужских прыжках с шестом принадлежал Бубке с 1993-го по 2014-й (6,15). Сейчас лучшее достижение принадлежит шведу Арману Дюплантису (6,22).

Правда, что Бубка поменял правила прыжков с шестом, чтобы его рекорды простояли подольше?

– Да, это случилось еще в начале моей карьеры. Когда я только пришла, планка была квадратной со всех сторон, а усики, на которых она стоит, были сантиметров на 5 длиннее. Поэтому нередко, даже когда ты задевал планку, она могла подпрыгнуть, упасть обратно на длинные усики и устоять.

Потом длину усиков уменьшили, а планку сделали как в высоте – с одной стороны плоская, с другой выпуклая. И если ее задеть, она падает.

Может, это для зрелищности, и Бубка тут ни при чем?

– А какая тут зрелищность? Все думают про Бубку, не я одна. Я понимаю, что например, придерживать планку рукой в полете – это не по-спортивному. Хотя смотрелось прикольно.

Константин Волков вот считает, что рекордсмен мира Дюплантис тоже прыгает нечестно – задевает планку, только сверху, и она стоит.

– Попробуйте даже дома с палочкой: если задеть ее сверху, она будет стоять. А если на взлете – точно упадет.

Когда спортсмен задевает планку сверху, это говорит о том, что он правильно прыгает. И если стойки чуть подвинуть, то в следующем прыжке он вообще ее не заденет. К Дюплантису у меня никаких вопросов нет, он рекорды устанавливает честно, – отметила Феофанова.

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6 комментариев

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#nikon
У Дюплантиса в 23 уже 6,22. Феномен.
+6
-1
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Трент Резнор
- Ты думаешь про Бубку?
- Нет
- А он есть…
+3
0
+3
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Саркастичный Чел
не отменяет, что Бубка был великим шестовиком, как человек ну каждый решает сам
+3
-1
+2
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