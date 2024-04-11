Более 50 стран подтвердили участие в Играх БРИКС в Казани

Теги Универсиада Олег Матыцин Министерство спорта России Владимир Леонов Матч ТВ Р-Спорт Игры стран СНГ Игры БРИКС Легкая атлетика

Более 50 стран мира подтвердили свое участие в Играх БРИКС, которые пройдут с 11 по 23 июня в Казани.

Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Как только начался период санкций, мы разработали систему контрмер для создания других форматов. Как показали Игры стран СНГ, это правильный путь. Подчеркну, что мы не ставим задачу по созданию альтернатив, не надо нас воспринимать как угрозу. Россия имеет право на свой путь. Главное для нас – национальные приоритеты.

Могу сказать, что все страны БРИКС подтвердили участие в этих играх. Мы сделали открытый формат, поэтому уже более 50 стран подтвердили свое участие, будет более 25 видов спорта», – приводит слова Матыцина «Р-Спорт».

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что число стран может увеличиться до 84.

«На сегодняшний день мы ведем переговоры с командами из 84 стран. Это пока только переговоры. Видим, что к нам точно приедет 50 с плюсом стран и 10 стран‑участников БРИКС.

Ситуация непростая, но мы видим интерес стран к России и нашему городу. Сейчас мы делаем тотальный апгрейд инфраструктуры, построенной к Универсиаде: обновляем инвентарь, проводим капремонт. Эта работа оставит наследие, чтобы мы на этих объектах проводили следующие крупные турниры.

В Играх БРИКС примут участие от 4 до 4,5 тысяч человек. И ожидаем большую сборную России, которая находится на стадии комплектования», – цитирует Леонова «Матч ТВ».

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57 комментариев
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Очень и очень многие хотели бы наконец увидеть этот список из 50+ стран.
Ну хоть одним глазком !
+51
-13
+38
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Очень и очень многие хотели бы наконец увидеть этот список из 50+ стран. Ну хоть одним глазком !
и что, если даже не считать Западные страны, спокойно наберется 50 стран из Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки
+32
-6
+26
Новость от 4 апреля.
=====
Представители 74 стран примут участие в Играх БРИКС.

Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова.

«В Казани соберутся участники из 74 стран, в том числе 10 государств – участников БРИКС, включая Россию.

Общее количество спортсменов и членов делегаций, которые будут принимать участие в Играх, составит более 4,7 тысяч человек», – сказала Сагитова.
=====

Было 74 страны, стало "более 50". Было 4,7 тыс человек, теперь 4-4,5 тыс.
Что там, участники разбегаться начали?
+23
-7
+16
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Очень и очень многие хотели бы наконец увидеть этот список из 50+ стран. Ну хоть одним глазком !
Считай Африка и Латинская Америка. Ну и братушки сербы
+19
-6
+13
Ответ Человек1991
Весь мир должен отказаться участвовать в олимпийских сумасшедших играх , потому что отстранили только Россию, это мерзопакостнейшее решение и абсолютно шизофреническое. хотя по справедливости должны тогда всех отстранять и давно : США и всю Европу, но их ручная конторка МОК конечно не в силах отстранить своих хозяев. Весь мир должен просветиться, объединиться и создать адекватный суверенный справедливый без политики Олимпийский Комитет и пригласить все страны без исключения. Это можно сделать за один день.
Закусывать надо)))
+18
-8
+10
Подтвердить не значит приехать. Какие страны, какой уровень спортсменов, много вопросов.
+16
-7
+9
Маловато. Министр не дорабатывает, мог бы сказать, что и 350 стран, и не подтвердили участие, а уже приехали и ждут старта соревнований.
+14
-9
+5
Меня вот одно интересует: а почему с таким пренебрежением либерально настроенные граждане, (которые априори вроде как должны относиться ко всем одинаково) перечисляют страны типа Афганистана, Эритреи, Пакистана, Сомали и т. д.? Чем условный Лихтенштейн лучше? Там лица людей более прекрасны? И вообще: 50 - это много или мало? А сколько участвует в ЧМ по хоккею с мячом, например?
Может уже как Бах сбросить маски и признать, что бомбит от того, что золотой ярд и его демократия, к которым некоторые мнят себя причисленными, - это лицемерие и деление на "мы" и "остальные", и есть те, кому можно все, а есть те, кто восстал против существующего миропорядка и в силу богатства страны ресурсами не собирается загибаться ни под какими санкциями, а методами "маленькой победоносной войны" тут ничего не добьешься.
Да и пятая колонна почти вся уже просто переехала и спокойно покупает айфоны на новом ПМЖ.
Только разве что постами на спортсе поддерживает ВСУ и вредит "режиму".
+12
-7
+5
Ответ Don_Krebs
О, эти знаменитые рекордсмены из стран 10-го мира. Очень представительный турнир ожидается. Да еще и допинг-контроля не будет, на зависть западным супостатам. Так победимъ.
Китай страна 10го мира?
+4
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Ответ Чебурашка от Гены
А чего так разволновались Бах и ВАДА? Прям истерику закатили.
Они просто отрабатывают свой номер. У них всё хорошо и никаких истерик - не переживай за них.
+3
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Ответ Струс хозяин ролевиков
Есть сомнения, что приедут именно профессиональные спортсмены. А не местные дворники, официанты, доставщики, которым подкинут денюжку за поездку в Снежную Нигерию мимикрировать под спортсменов
Приедут профессиональные, но третьесортные. На халяву желающие в Африке найдутся.
+4
-2
+2
Ответ Алексѣй Пестовъ
Это решение не сравнится с решением 24.02.2022
Во первых 2014 год. Во вторых Ливия, Югославия, Вьетнам, Корея, Ирак, Сирия ... Список можно продолжать бесконечно. То, что натворили США и НАТО.
+3
-1
+2
Ответ Человек1991
Весь мир должен отказаться участвовать в олимпийских сумасшедших играх , потому что отстранили только Россию, это мерзопакостнейшее решение и абсолютно шизофреническое. хотя по справедливости должны тогда всех отстранять и давно : США и всю Европу, но их ручная конторка МОК конечно не в силах отстранить своих хозяев. Весь мир должен просветиться, объединиться и создать адекватный суверенный справедливый без политики Олимпийский Комитет и пригласить все страны без исключения. Это можно сделать за один день.
Это решение не сравнится с решением 24.02.2022
+6
-4
+2
Ответ Alexander Prokofyev
Уверен, уровень организации будет очень высоким. Инфраструктура вся есть. Опыт у наших по проведению таких мероприятий тоже огромный. Иностранцы до сих пор тепло вспоминают и восхищаются Сочи 2014 и ЧМ 2018. В общем, проблем как у Парижа 2024 не должно возникнуть. Хотя так вспоминается, что перед каждой Олимпиадой или Чемпионатом мира ходят разговоры, что денег нет, проблем море, а потом когда все завершается, все говорят, что это были лучшие Олимпийские игры или лучший турнир в истории.
В России всегда все соревнования были организованы на высшем уровне!
+5
-3
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Очень и очень многие хотели бы наконец увидеть этот список из 50+ стран. Ну хоть одним глазком !
Даже на Фестиваль молодежи и Игры Будущего, проходившие в России, приехали участники из США, Германии, Прибалтики
+5
-3
+2
"уже более 50 стран подтвердили свое участие" --- Список стран - в студию!
+7
-5
+2
Знаменитые футболисты из Сомали, потрясающие синхронисты из Никарагуа, великолепные гребцы из Мали, уникальные стрелки из Сьерра-Леоне и прочие отбро...мастеровитые спортсмены готовы принять участие во всероссийском распиле спортивного бюджета РФ
+8
-7
+1
А потом Олег проснулся!
+8
-7
+1
Тилимилитрямдия
Нарния
Страна невыученных уроков
Неверленд
Страна ОЗ
+16
-15
+1
Ответ Viks
Элементарное жульничество - частных спортсменов из какой-то страны выдают за официальное участие этой страны
Есть сомнения, что приедут именно профессиональные спортсмены. А не местные дворники, официанты, доставщики, которым подкинут денюжку за поездку в Снежную Нигерию мимикрировать под спортсменов
+7
-6
+1
Ответ Струс хозяин ролевиков
Знаменитые футболисты из Сомали, потрясающие синхронисты из Никарагуа, великолепные гребцы из Мали, уникальные стрелки из Сьерра-Леоне и прочие отбро...мастеровитые спортсмены готовы принять участие во всероссийском распиле спортивного бюджета РФ
Бразилия в Брики так то
+1
0
+1
"Огласите пожайлуста весь список..."
+2
-1
+1
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Я прекрасно понимаю, что спортсмены из серьезных стран не поедут, хотя кто-то может и заглянуть за чеком, но все равно интересен список, чтобы оценить масштабы распила бабла
Пока минфин выделил под Игры 1.3 млрд рублей
0
0
0
круто если правда
+7
-7
0
Элементарное жульничество - частных спортсменов из какой-то страны выдают за официальное участие этой страны
+4
-4
0
Ответ Maturmalai
Новость от 4 апреля. ===== Представители 74 стран примут участие в Играх БРИКС. Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова. «В Казани соберутся участники из 74 стран, в том числе 10 государств – участников БРИКС, включая Россию. Общее количество спортсменов и членов делегаций, которые будут принимать участие в Играх, составит более 4,7 тысяч человек», – сказала Сагитова. ===== Было 74 страны, стало "более 50". Было 4,7 тыс человек, теперь 4-4,5 тыс. Что там, участники разбегаться начали?
Не знал, что БРИКС так разрослась)
Участники, конечно, впечатляют:
Бразилия
Египет
Индия
Иран
Китай
ОАЭ
Россия
Эфиопия
ЮАР
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Что-то маловато только в Африке 55 стран, а еще есть арабы, Афганистан, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан, КНДР, Беларусь и всякие непризнанные палестинцы)
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Вся интрига только в одном: какие это страны?
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Ответ selso99
Маловато. Министр не дорабатывает, мог бы сказать, что и 350 стран, и не подтвердили участие, а уже приехали и ждут старта соревнований.
Не ждут начала, а помогают на безвозмездной основе строить навые спортивные комплексы)
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Ответ Младший лейтенант
Тилимилитрямдия Нарния Страна невыученных уроков Неверленд Страна ОЗ
Южная Осетия, Абхазия, десяток стран СНГ, Науру, Соломоновы Острова, Танзания, Центральная Африканская Республика, Чад, Эритрея, Камерун, Северная Корея. Вот уже считай 20 стран. Ещё 30 разных африканских и островных государств нетрудно набрать. Остров Питкерн государством считается? Надо звать
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