Более 50 стран подтвердили участие в Играх БРИКС в Казани

Более 50 стран мира подтвердили свое участие в Играх БРИКС, которые пройдут с 11 по 23 июня в Казани.

Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Как только начался период санкций, мы разработали систему контрмер для создания других форматов. Как показали Игры стран СНГ, это правильный путь. Подчеркну, что мы не ставим задачу по созданию альтернатив, не надо нас воспринимать как угрозу. Россия имеет право на свой путь. Главное для нас – национальные приоритеты.

Могу сказать, что все страны БРИКС подтвердили участие в этих играх. Мы сделали открытый формат, поэтому уже более 50 стран подтвердили свое участие, будет более 25 видов спорта», – приводит слова Матыцина «Р-Спорт».

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что число стран может увеличиться до 84.

«На сегодняшний день мы ведем переговоры с командами из 84 стран. Это пока только переговоры. Видим, что к нам точно приедет 50 с плюсом стран и 10 стран‑участников БРИКС.

Ситуация непростая, но мы видим интерес стран к России и нашему городу. Сейчас мы делаем тотальный апгрейд инфраструктуры, построенной к Универсиаде: обновляем инвентарь, проводим капремонт. Эта работа оставит наследие, чтобы мы на этих объектах проводили следующие крупные турниры.

В Играх БРИКС примут участие от 4 до 4,5 тысяч человек. И ожидаем большую сборную России, которая находится на стадии комплектования», – цитирует Леонова «Матч ТВ».