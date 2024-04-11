Более 50 стран подтвердили участие в Играх БРИКС в Казани
Более 50 стран мира подтвердили свое участие в Играх БРИКС, которые пройдут с 11 по 23 июня в Казани.
Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.
«Как только начался период санкций, мы разработали систему контрмер для создания других форматов. Как показали Игры стран СНГ, это правильный путь. Подчеркну, что мы не ставим задачу по созданию альтернатив, не надо нас воспринимать как угрозу. Россия имеет право на свой путь. Главное для нас – национальные приоритеты.
Могу сказать, что все страны БРИКС подтвердили участие в этих играх. Мы сделали открытый формат, поэтому уже более 50 стран подтвердили свое участие, будет более 25 видов спорта», – приводит слова Матыцина «Р-Спорт».
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что число стран может увеличиться до 84.
«На сегодняшний день мы ведем переговоры с командами из 84 стран. Это пока только переговоры. Видим, что к нам точно приедет 50 с плюсом стран и 10 стран‑участников БРИКС.
Ситуация непростая, но мы видим интерес стран к России и нашему городу. Сейчас мы делаем тотальный апгрейд инфраструктуры, построенной к Универсиаде: обновляем инвентарь, проводим капремонт. Эта работа оставит наследие, чтобы мы на этих объектах проводили следующие крупные турниры.
В Играх БРИКС примут участие от 4 до 4,5 тысяч человек. И ожидаем большую сборную России, которая находится на стадии комплектования», – цитирует Леонова «Матч ТВ».
Ну хоть одним глазком !
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Представители 74 стран примут участие в Играх БРИКС.
Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова.
«В Казани соберутся участники из 74 стран, в том числе 10 государств – участников БРИКС, включая Россию.
Общее количество спортсменов и членов делегаций, которые будут принимать участие в Играх, составит более 4,7 тысяч человек», – сказала Сагитова.
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Было 74 страны, стало "более 50". Было 4,7 тыс человек, теперь 4-4,5 тыс.
Что там, участники разбегаться начали?
Может уже как Бах сбросить маски и признать, что бомбит от того, что золотой ярд и его демократия, к которым некоторые мнят себя причисленными, - это лицемерие и деление на "мы" и "остальные", и есть те, кому можно все, а есть те, кто восстал против существующего миропорядка и в силу богатства страны ресурсами не собирается загибаться ни под какими санкциями, а методами "маленькой победоносной войны" тут ничего не добьешься.
Да и пятая колонна почти вся уже просто переехала и спокойно покупает айфоны на новом ПМЖ.
Только разве что постами на спортсе поддерживает ВСУ и вредит "режиму".
Нарния
Страна невыученных уроков
Неверленд
Страна ОЗ
Участники, конечно, впечатляют:
Бразилия
Египет
Индия
Иран
Китай
ОАЭ
Россия
Эфиопия
ЮАР