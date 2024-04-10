Всемирная легкоатлетическая ассоциация впервые выплатит призовые за победу на Олимпиаде

Теги МОК World Athletics (IAAF) Париж-2024 Легкая атлетика

Всемирная легкоатлетическая ассоциация ввела призовые за победу на Олимпийских играх.

Сумма составит 50 тысяч долларов. За золото в эстафете сумма будет разделена на всех участников команды. 

Общий призовой фонд в размере 2,4 млн долларов выделен из доли доходов Международного олимпийского комитета (МОК), которую World Athletics получает каждые четыре года.

На Играх-2028 в Лос-Анджелесе призовые также получат серебряные и бронзовые призеры. 

World Athletics станет первой международной федерацией, которая будет присуждать призовые деньги за победу на Олимпиаде. 

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. 

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12 комментариев
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Чего только не сделают, чтобы навредить играм Дружбы.
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С чего бы это, неужели трухнули и боятся что Россия переманит спортсменов на свои игры?
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Можно вот абсолютно точно сказать что труханули от коммерческих выплат на Играх Дружбы.
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Выплатит, надеюсь, не меньше чем на Играх Дружбы ?)))
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Ответ Железная Леди
В основном чернокожим.
Конкуренция - двигатель прогресса и зарплат)) Скоро и другие федерации подтянутся.
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Ответ Александр Иванов
Конкуренция - двигатель прогресса и зарплат)) Скоро и другие федерации подтянутся.
Поживем увидим. А кто куда подтянулся?
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