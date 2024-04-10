Всемирная легкоатлетическая ассоциация впервые выплатит призовые за победу на Олимпиаде

Всемирная легкоатлетическая ассоциация ввела призовые за победу на Олимпийских играх.

Сумма составит 50 тысяч долларов. За золото в эстафете сумма будет разделена на всех участников команды.

Общий призовой фонд в размере 2,4 млн долларов выделен из доли доходов Международного олимпийского комитета (МОК), которую World Athletics получает каждые четыре года.

На Играх-2028 в Лос-Анджелесе призовые также получат серебряные и бронзовые призеры.

World Athletics станет первой международной федерацией, которая будет присуждать призовые деньги за победу на Олимпиаде.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.