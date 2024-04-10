Монфис о том, что может попасть на Олимпиаду: «Год назад я был 400-м в мире, и все хотели, чтобы я завершил карьеру. Все тогда надо мной смеялись»

Гаэль Монфис прокомментировал то, что может попасть на домашнюю Олимпиаду.

Сейчас он 40-й в рейтинге ATP, хотя год назад стоял за пределами топ-300.

– Когда в прошлом году мы спрашивали у вас про Олимпийские игры, вы сказали, что не заглядываете так далеко. Но теперь вы заработали много очков. Начинаете верить, что можете стать частью команды?

– Когда я это говорил в прошлом году, я был 400-м в рейтинге. Но я об этом даже не думаю, потому что в прошлом году писал разные статьи на LinkedIn и недавно их перечитал – такое ощущение, что тогда все хотели, чтобы я завершил карьеру. Я был 400-м. Люди не позволяют тебе верить в свои собственные мечты, они тебя не знают.

Вот почему я стараюсь взаимодействовать со своими настоящими болельщиками. Мне не нужно брать 20 турниров, но хочется периодически выигрывать матчи то тут, то там. Только легенды смогли выиграть все.

Тебе не разрешают говорить: «Мне 36, я 400-й в мире, и я все еще хочу вернуться на хороший уровень». Все тогда надо мной смеялись.

– Если отберетесь, готовы ли вы пожертвовать «Уимблдоном» ради подготовки к Олимпиаде?

– Я очень хочу поехать и сыграть на «Уимблдоне». В будущем у меня будет не так много возможностей там сыграть. Олимпиада – это одна из целей, но не единственная.

Не знаю, что для меня в приоритете. Конечно, мечтаю сыграть на Олимпиаде. Я уже четыре раза участвовал, но хотел бы снова. Но я также хочу хорошо выступить на «Уимблдоне». Так что «Уимблдон» – одна из моих целей.