Российский бегун Степан Киселев занял 11-е место на Парижском марафоне. Он выступал под флагом страны

Теги Бег сборная России Степан Киселев Парижский марафон Марафон Легкая атлетика

Российский легкоатлет Степан Киселев занял 11-е место на Парижском марафоне.

Киселев преодолел марафонскую дистанцию за 2 часа 14 минут и 30 секунд. Он выступал под российским флагом. 

Победу одержал представитель Эфиопии Мулугета Ума с результатом 2 часа 5 минут и 33 секунды.

Вторым стал кениец Титус Кипруто, уступивший лидеру 15 секунд, третьим – еще один бегун из Кении Элиша Ротич (+1,20).

«Бежал с мыслью: «Что угодно, но только девчонке не проиграть». Как наш стайер оказался на марафоне в Чикаго?

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