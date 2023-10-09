Степан Киселев о Чикагском марафоне: «Я бежал за американский клуб и как любитель. Если бы попытался заявиться в элиту, наверное, возникли бы вопросы»

Россиянин Степан Киселев рассказал об участии в Чикагском марафоне-2023.

Победу с мировым рекордом в забеге одержал кениец Келвин Киптум (2:00.35), Степанов финишировал 20-м.

– Никто не понял: вроде бы только что ты был на пьедестале в Москве и завершил сезон, но вдруг ты бежишь в Чикаго. Всего три недели между марафонами – это очень мощно. Как так вышло?

– В прошлом году я жил в США и тренировался с ребятами из местного клуба Second City Track Club. Я тогда искал компанию, потому что одному бегать скучно, и они сказали: «Без проблем, присоединяйся». Стал работать с их тренером Майклом Луччези. Потом вернулся в Россию, и вдруг Майкл написал: «Хочешь на марафон в Чикаго?»

А у меня спонсорские обязательства бежать «Белые ночи» в Санкт-Петербурге и Московский марафон. Но и упустить шанс пробежать первый в жизни Major (серия, которая объединяет 6 лучших марафонов в мире – Токио, Бостон, Лондон, Берлин, Чикаго и Нью-Йорк – Sports.ru) я тоже не хотел.

Честно рассказал Майклу про ситуацию. Он ответил: «Да без проблем, приезжай после Москвы и беги просто в удовольствие. Зато кайфанешь от атмосферы».

Я сомневался до последнего момента. Московский марафон дался тяжело, форма не суперская, в горах я в этом сезоне тренировался мало... И думал: а смысл ехать? Если уж бежать «мэйджор» – так чтобы показывать приличный результат... А потом вдруг решил: «Да задолбал этот результат, мне 37 лет, неужели я не могу приехать и пробежать просто для себя?» Билеты взял за неделю до марафона, прилетел за два дня до старта.

– А как же акклиматизация?

– В итоге получилось даже удачно. Старт марафона – в 7:30 утра, выезжать из дома пришлось около четырех. А я так и просыпался по московскому времени в три-четыре часа ночи. Не думаю, что акклиматизация как-то сказалась на моем результате.

– Я правильно поняла, что ты стартовал не из элитного кластера, а вместе с обычными бегунами-любителями?

– В Чикаго элитный кластер – это одно название. Ленточку, которая его отделяла, убрали еще до старта, и в итоге я встал прямо за Галленом Раппом (один из лучших американских марафонцев – Sports.ru).

– Вопрос, который возникнет у всех: как тебе удалось пробежать в Чикаго, учитывая, что наши легкоатлеты не имеют права выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе?

– Видимо, потому что я бежал за американский клуб и как любитель. Если бы попытался заявиться в элиту, наверное, возникли бы вопросы. А так в том же Чикаго было много русскоязычных участников, и все бежали без проблем.

– С негативным отношением не сталкивался?

– Никогда. Не только сейчас, но и когда тут жил в прошлом году. Я много с кем общался и в клубе Second City Track Club, и вообще – и ни разу никаких неприятных моментов не было, – сказал .

«Бежал с мыслью: «Что угодно, но только девчонке не проиграть». Как наш стайер оказался на марафоне в Чикаго?