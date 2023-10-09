Киселев о рекордах в марафоне: «Одновременно идут дисквалификации и борьба с допингом. Трудно представить, как девчонка может шарашить марафон за 2:11»

Российский бегун Степан Киселев высказался о новых рекордах в марафоне.

Накануне кениец Келвин Киптум установил мировой рекорд на марафоне в Чикаго (2:00.35), две недели назад эфиопка Тигист Ассефа на две с лишним минуты улучшила мировой рекорд у женщин (2:11.53).

– С чем ты связываешь такой рост результатов? Дело в кроссовках, новых методиках или чем-то еще?

– Не сильно задумывался об этом. Но мне кажется, тут можно посмотреть в сторону того, что одновременно идут дисквалификации и борьба с допингом. Мне трудно представить, как девчонка может шарашить марафон за 2:11.

И при этом я жил в Кении и понимаю, какой там уклад. Для них спорт – это не просто спорт, а средство выживания. И они готовы пойти на все, чтобы заработать и вырваться из этой жизни. Потом, спустя годы, идут дисквалы, но деньги уже никто не отберет.

Если загоняться на эту тему, можно дойти до того, что нет смысла бегать. Но это неправильно, спорт не ограничивается олимпийской медалью, которая, по большому счету, никому не нужна, кроме политиков и чиновников. Спорт – это гораздо больше, – сказал .

«Бежал с мыслью: «Что угодно, но только девчонке не проиграть». Как наш стайер оказался на марафоне в Чикаго?