Киселев о рекордах в марафоне: «Одновременно идут дисквалификации и борьба с допингом. Трудно представить, как девчонка может шарашить марафон за 2:11»

Теги Бег сборная России рекорды Степан Киселев Марафон Келвин Киптум Тигист Ассефа Легкая атлетика

Российский бегун Степан Киселев высказался о новых рекордах в марафоне.

Накануне кениец Келвин Киптум установил мировой рекорд на марафоне в Чикаго (2:00.35), две недели назад эфиопка Тигист Ассефа на две с лишним минуты улучшила мировой рекорд у женщин (2:11.53).

– С чем ты связываешь такой рост результатов? Дело в кроссовках, новых методиках или чем-то еще?

– Не сильно задумывался об этом. Но мне кажется, тут можно посмотреть в сторону того, что одновременно идут дисквалификации и борьба с допингом. Мне трудно представить, как девчонка может шарашить марафон за 2:11.

И при этом я жил в Кении и понимаю, какой там уклад. Для них спорт – это не просто спорт, а средство выживания. И они готовы пойти на все, чтобы заработать и вырваться из этой жизни. Потом, спустя годы, идут дисквалы, но деньги уже никто не отберет.

Если загоняться на эту тему, можно дойти до того, что нет смысла бегать. Но это неправильно, спорт не ограничивается олимпийской медалью, которая, по большому счету, никому не нужна, кроме политиков и чиновников. Спорт – это гораздо больше, – сказал Киселев

«Бежал с мыслью: «Что угодно, но только девчонке не проиграть». Как наш стайер оказался на марафоне в Чикаго?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лизавета Анна -Мария
А раньше нам толковали про особое устройство кенийских мышц в ногах.) Никогда в это не верила.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий