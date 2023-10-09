Россиянин Киселев об участии в Чикагском марафоне: «Здесь свой мир, на то, что происходит за океаном, люди не обращают особо внимание»

Россиянин Степан Киселев рассказал об участии в Чикагском марафоне-2023.

Победу с мировым рекордом в забеге одержал кениец Келвин Киптум (2:00.35), Степанов финишировал 20-м.

«Я не чувствовал к себе какого-то не такого отношения, здесь свой мир, и на то, что происходит за океаном, люди не обращают особо внимание.

Если бы я в элитную группу заявлялся, то тогда, конечно, могли бы возникнуть какие-то вопросы. Но я стартовал за элитой, хотя ушли на дистанцию мы одновременно. Выступал по слоту, который был предоставлен моему американскому клубу организаторами Чикагского марафона, но приехал сюда за свои деньги.

Если говорить про вчерашний марафон, то для меня самое важное, что я смог в нем поучаствовать. Я наслаждался забегом, одно время бежал с лидерами, потом встал в другую группу. В целом получал удовольствие и на финише получил первую медаль с Majors в своей карьере. О том, какой старт будет следующим, не думаю, мне нужно сейчас отдохнуть.

Последние три мили в Чикаго дались очень тяжело.

Когда я бежал в середине сентября в Москве, то знал, что меньше, чем через месяц, мне придется стартовать в Чикаго. Я мог отказаться от вчерашнего старта, но все-таки решил туда поехать. Дело в том, что лидер команды травмировался, нужно было закрыть определенные обязательства своего клуба перед спонсором.

Мне никогда раньше не приходилось бежать два марафона в течение месяца. Скажу честно, это больно. Вчера в Чикаго я долго шел чуть ли не на личный рекорд, но последние три мили дались мне очень тяжело, я их чуть ли не пешком преодолевал. Думал даже, чтобы вообще остановиться, но в итоге все равно как-то догреб до финиша», сказал Степанов.