Глава ОКР назвал теннисистов «командой иноагентов» за готовность ехать на Олимпиаду. Согласны?

На этой неделе сразу несколько российских топ-теннисистов сказали, что готовы и хотят ехать на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

Об этом говорили Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, а в пятницу появились слова лидера российского тенниса Даниила Медведева. Он реагировал на высказывание Ирины Винер, что команда нейтральных атлетов будет «командой бомжей »:

«В жизни каждый человек имеет право на свое мнение – так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность – с удовольствием поеду».

А после этого у себя в телеграме высказался глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков:

«Сейчас в публичном пространстве развернулась дискуссия между Ириной Винер и представителями тенниса относительно выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО.

Так что правильнее, с моей точки зрения, – «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны.

Искренне, с уважением, отношусь к достижениям мастеров на кортах, но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны».

Слова Позднякова уже осудили олимпийский чемпион Евгений Кафельников и комментатор Дмитрий Губерниев .

А вы как считаете?

Фото: East News /ELSA; РИА Новости /Алексей Филиппов