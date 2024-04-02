МОК просил украинцев следить за высказываниями россиян в интернете – Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом
Томас Бах рассказал, что МОК просил украинцев следить за высказываниями россиян.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил об этом в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом.
Как сообщает «Р-Спорт», МОК «просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете, чтобы не допустить их до Олимпиады в Париже».
«Если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участие в играх.
Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников, в таком случае они не смогут принять участие», – сказал Бах в разговоре с пранкерами.
Он сообщил, что на уровне МОК есть наблюдательная комиссия, которая совместно с независимой компанией следит за публичными заявлениями спортсменов в поддержку правительства России.
МОК допустил россиян на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев.
Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.
«Если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении Африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны за это»
Глава МОК также не скрывает, что спортивные санкции носят политический характер:
«Мы наказываем тех, кто несет ответственность за аннексию, никакого гимна России не может быть, нельзя поднимать флаг. Олимпийский комитет России, после того как мы отстранили их, сделал несколько довольно агрессивных заявлений, что это дискриминация, фашизм».
Президент Бах рассказал, что отсеивает российских спортсменов с помощью интернет-слежки, в этом ему помогают, в том числе, украинцы:
«У нас есть специальная наблюдательная комиссия. И они следят за Интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников».
Томас Бах намекнул, что спортсмены, поехавшие на Игры Дружбы, могут подвергнуться гонениям МОК:
«Но в этом контексте они (страны) должны осознавать, что, принимая участие в Играх Дружбы, они принимают чью-то сторону»
А затем даже похвалился «грязными делишками» по политизации спорта:
«В прошлом году перед последними играми БРИКС в Южной Африке мы позаботились, чтобы они не имели никакого резонанса в мире спорта».
Похоже, единственный россиянин, которого всерьез боится Бах - это глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, которую МОК лишил признания в 2023 году.
«Он продажный парень. Вот почему нам пришлось исключить эту международную федерацию».
Жесть.