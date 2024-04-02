МОК просил украинцев следить за высказываниями россиян в интернете – Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом

Томас Бах рассказал, что МОК просил украинцев следить за высказываниями россиян.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил об этом в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом.

Как сообщает «Р-Спорт», МОК «просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете, чтобы не допустить их до Олимпиады в ».

«Если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участие в играх.

Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников, в таком случае они не смогут принять участие», – сказал Бах в разговоре с пранкерами.

Он сообщил, что на уровне МОК есть наблюдательная комиссия, которая совместно с независимой компанией следит за публичными заявлениями спортсменов в поддержку правительства России.

допустил россиян на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.